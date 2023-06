Lozano, non solo l’Arabia: altre due soluzioni per il messicano

Hirving Lozano lascerà il Napoli ed oltre all’Arabia Saudita spuntano fuori altre due soluzioni per il messicano: ecco quali sono.

Partito inizialmente titolare nel corso dell’ultima stagione, Hirving Lozano ha perso poi il posto per far spazio a Politano e ha disputato solo 20 gare da titolare in Serie A.

Il messicano ha avuto un rendimento deludente, firmando solo 4 gol e 4 assist, ed ora il suo futuro appare sempre più lontano dal Napoli. Inoltre, l’esterno d’attacco non è mai riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi azzurri che lo hanno spesso criticato per i tanti errori commessi durante le partite, non riuscendo mai a fare quel salto di qualità che ci si aspettava quando arrivò dal PSV Eindhoven nel 2019.

Il contratto di Lozano è in scadenza nel 2024, ma il Napoli non ha affatto intenzione di rinnovarglielo e sta già cercando possibili acquirenti, mentre come suoi sostituti ha messo nel mirino due giocatori giapponesi, ovvero Take Kubo e Ritsu Doan. Ma quale sarà la prossima destinazione di Lozano? Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, ma il paese del Medio Oriente non è l’unica soluzione per il messicano che ne ha a disposizione altre due: tornare in Messico o aspettare un’offerta dalla Premier League.

L’Arabia Saudita con i suoi soldi sta spingendo tantissimi giocatori a trasferirsi nel proprio campionato ed ha intenzione di provarci anche con Hirving Lozano. Diversi club hanno messo nel mirino l’esterno d’attacco del Napoli che sta riflettendo sul suo futuro che con ogni probabilità non sarà più azzurro.

Napoli, Lozano ai saluti: futuro in Messico o in Premier League per l’esterno

Ciò che sembra ormai sempre più probabile è che Lozano non rinnoverà il suo contratto con il club partenopeo in scadenza nel 2024 ed ha deciso di dire addio agli azzurri dopo un’altra stagione al di sotto delle aspettative.

Oltre alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, però, il messicano ha altre due soluzioni che sono allettanti allo stesso modo. La prima sarebbe quella di tornare in Messico dove il Chivas di Guadalajara ha mostrato un forte interesse per lui, mentre la seconda sarebbe quella di aspettare un’offerta dalla Premier League.

Il ritorno in Messico sarebbe una scelta di cuore per Lozano che tornerebbe a casa sapendo di fare però un passo indietro nella sua carriera, mentre l’approdo in Premier League potrebbe essere un ulteriore step per potersi migliorare come calciatore. L’esterno messicano è sempre piaciuto molto ai club inglesi ed un’offerta potrebbe presto pervenire sulla scrivania del Napoli che vuole incassare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione.

Lozano dovrà dunque riflettere attentamente sul suo futuro, cercando di scegliere la soluzione giusta per lui. L’unica cosa certa, al momento, è che le strade del messicano e del Napoli si separeranno, con Rudi Garcia che avrebbe già dato anche l’ok per la cessione del giocatore, a patto di trovare il sostituto adatto.