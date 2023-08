Calciomercato Inter, colpo in attacco: arriva dal Real Madrid

L’Inter non intende stare con le mani in mano: chiuso un nuovo colpo dal Real Madrid, manca soltanto l’annuncio ufficiale

La dirigenza nerazzurra continua a programmare le prossime stagioni con innesti di qualità assoluta. Una voglia di confermarsi su grandi palcoscenici investendo anche per colpi su misura. Un’idea a sorpresa con la notizia pubblicata pochi minuti fa: manca soltanto la firma ufficiale con l’annuncio dell’Inter che arriverà a breve.

L’attaccante del Real Madrid è già sbarcato a Milano e firmerà a breve il suo nuovo contratto con il club nerazzurro. L’Inter ha anticipato la folta concorrenza per portarsi a casa il giovane attaccante cresciuto sotto la guida di Raul, leggenda dei blancos. Il suo obiettivo è quello di farsi strada nel calcio europeo migliorando ancora sotto tanti aspetti per consacrasi come un vero e proprio goleador.

Il futuro è dalla sua parte, ma ora ha scelto il progetto nerazzurro dicendo addio al Real. Un’occasione d’oro da sfruttare appieno fin dai primi giorni in Italia.

Calciomercato Inter, affare chiuso: Raul lo conosce bene

L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime, ma l’Inter ha chiuso un nuovo affare con il Real Madrid. Un innesto di qualità che sbarcherà in Italia per poi farsi strada nel calcio che conta. Conosciamolo meglio di chi si tratta.

Uno scatto sul suo profilo Instagram con la leggenda madrilena Raul Gonzalez: come svelato da Sky Sport l’Inter ha ormai chiuso il colpo per l’attaccante del Real Madrid, Hugo Humanes Gomez, classe 2007, che arriva a titolo definitivo e sarà aggregato inizialmente alla Primavera nerazzurra.

Il suo sogno è quello di debuttare in Prima squadra. Nonostante la sua giovane età, sarà a disposizione di Chivu per disputare un campionato da protagonista. Nelle scorse ore è già sbarcato a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto.

La dirigenza nerazzurra sta dimostrando di pensare con voglia anche al futuro per pianificare i progetti futuri. Dopo Frattesi e Bisseck, a Milano dovrebbe arrivare nelle prossime ore il talentuoso giocatore serbo, Lazar Samardzic, per andare così a puntellare la zona mediana di Simone Inzaghi.

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata anche a partire dalla prossima stagione per concludere subito affari entusiasmanti in ottica futura. Chiusura totale per pensare già alla prossima stagione che sarà totale sotto tanti punti di vista.