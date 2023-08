Donnarumma scaricato da Luis Enrique: torna subito in Serie A

Il futuro di Gianluigi Donnarumma parrebbe essere fortemente incerto. Il portiere del PSG, infatti, potrebbe lasciare dopo appena due stagioni il club parigino in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo le poco convincenti uscite nella tournée estiva in Giappone, Luis Enrique avrebbe in pratica deciso di scaricare Gianluigi Donnarumma, invitandolo a trovarsi una nuova squadra perché difficilmente a Parigi riuscirà a trovare la stessa continuità della scorsa stagione.

Questo rischia di dare una svolta importante ma soprattuto inaspettata nella carriera del portiere della Nazionale italiana, che rimanendo uno dei migliori nel suo ruolo comunque non troverebbe difficoltà a trovarsi una nuova squadra. A quanto pare, però, la destinazione più gettonata per Donnarumma in caso di addio al PSG dovrebbe essere, a sorpresa, la Serie A.

Calciomercato, Donnarumma torna in Serie A: le ultime

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma in questo calciomercato, che contro ogni pronostico potrebbe essere costretto a trovarsi una nuova squadra nelle prossime settimane. Stando infatti a quanto trapelato dalla Francia il portiere della Nazionale italiana sarebbe stato in pratica scaricato da Luis Enrique, non convinto a pieno dalle sue prestazioni nell’appena conclusa tournée in Giappone.

Ora ci sarà da capire se effettivamente questo addio possa consumarsi già nel corso di quest’estate, ma in vista dell’europeo della prossima estate Donnarumma non può permettersi di vivere una stagione come quella d’esordio a Parigi, alternandosi continuamente con un secondo. Per questo motivo il portiere starebbe valutando alcune opzioni intriganti per il suo futuro, con la Serie A che ad oggi sembrerebbe essere ancora una volta la meta più gettonata e concreta per l’ex portiere del Milan.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, con la decisione di non garantirgli sempre il posto da titolare, Luis Enrique starebbe in pratica spingendo Donnarumma verso la Juventus in questo calciomercato.

Donnarumma alla Juventus, potrebbe succedere davvero

A quanto pare il sogno di mercato della Juventus presto potrebbe avverarsi, anche perché dalla Spagna si vocifera che Donnarumma sia praticamente in uscita dal PSG. Una notizia, questa, che porta la Vecchia Signora a studiare tutte le possibili soluzione per riportare in Serie A il portiere della Nazionale italiana.

Da sogno a realtà, comunque, c’è un abisso, e gli elevati costi dell’operazione potrebbero frenare l’entusiasmo creatosi attorno a questa possibile operazione. C’è un ‘però’ da non sottovalutare in questa faccenda, dato che la volontà dello stesso Donnarumma potrebbe svolgere un ruolo chiave in delle eventuali trattative. Nel frattempo la Juventus aspetta e spera che, prima o poi, qualcosa possa sbloccarsi.

Donnarumma-Juventus: c’è prima da risolvere la questione Szczesny

Prima di affondare eventualmente il colpo su Donnarumma la Juventus ha da che risolvere la questione relativa a Szczesny. Il portiere polacco va in scadenza con la Vecchia Signora nel giugno 2025, e solo qualora lo si riuscisse a piazzare il club bianconero potrebbe pensare di virare su Donnarumma.

Al momento, comunque, niente di concreto è stato registrato su un possibile ritorno in Serie A del portiere della Nazionale, ma nel calciomercato mai dire mai.