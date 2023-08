Adios Juve, va al Barcellona per 10 milioni e un giovane

Niente da fare per la Juventus, che deve ancora una volta fare i conti con un ‘no’: con dieci milioni vola da Xavi.

La Juventus non ha ancora messo a segno grandi colpi in questo calciomercato estivo. I possibili arrivi – in primis Romelu Lukaku, Franck Kessié e Timothy Castagne – sono infatti tenuti in stand by da Cristiano Giuntoli, che deve prima piazzare gli esuberi per non avere problemi con il bilancio.

L’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi è stato chiamato dai bianconeri proprio per riportare la Juve ad alti livelli di competitività ma senza perdere di vista la sostenibilità. Nella sua prima conferenza stampa in bianconero il nuovo Football Director della Juve è stato fin troppo chiaro: i conti hanno bisogno di una “sistematina“, pertanto prima si cede e poi eventualmente si compra.

Tuttavia, questa situazione sta preoccupando non poco i tifosi bianconeri, che chiedono ulteriori rinforzi per costruire una rosa realmente competitiva per il campionato. La Juve ha già visto sfumare alcuni importanti obiettivi di mercato nelle scorse settimane: basti pensare a Sergej Milinkovic-Savic, che ha preferito accettare la corte dell’Al-Hilal e volare in Arabia Saudita.

Juve, ti soffiano un altro giocatore: fatta per 10 milioni

La paura dei fan juventini è che la cosa possa ripetersi anche con altri possibili obiettivi della Signora. Effettivamente è un timore che sembra avere riscontri con la realtà. Proprio nelle scorse ore su Twitter è comparsa una notizia che di certo non farà piacere alla tifoseria juventina. Stando a quanto riportato dal sito dei Jijantes FC, formazione della Kings League (il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, ndr), pare che Ivan Fresneda stia per cambiare maglia. Purtroppo, però, il giovane talento del Valladolid non finirà alla Juventus, che pure stava seguendo da tempo il ragazzo.

Secondo quanto affermato nel tweet, infatti, gli agenti di Iván Fresneda avrebbero avuto un incontro con il Valladolid per valutare la proposta del Barcellona, seriamente intenzionato a portare il 18enne al Camp Nou. I blaugrana avrebbero proposto al Valladolid un’offerta di 10 milioni di euro, con possibilità di inserire nell’operazione Estanis Pedrola, uno dei tanti talenti della ‘cantera’ del Barcellona.

L’impressione è che ormai i contatti siano molto avviati e che nel giro di poco la trattativa possa arrivare a conclusione. Una vera beffa per la Juve, dato che Fresneda sarebbe stato un acquisto perfetto per proseguire quella politica di ringiovanimento della rosa e allo stesso tempo di contenimento dei costi.