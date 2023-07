Svolta Napoli, colpo dalla Premier: è il sostituto di Kim

Svolta nell’estate di calciomercato del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il club campione d’Italia potrebbe presto definire un importante colpo in entrata dalla Premier League.

Un’operazione del genere i tifosi azzurri l’aspettavano dall’inizio della sessione, anche perché ha a che vedere con la sostituzione in rosa di un giocatore del calibro di Kim Min Jae. A fronte di questo tanti difensori sono stati accostati al Napoli nel corso di queste settimane, ma come suo solito operare, De Laurentiis ha deciso di fare le cose con calma senza prendere alcuna decisione affrettata giusto per accontentare la piazza.

Il casting è andato e si è concluso da poco, visto che il presidente del Napoli avrebbe alla fine deciso di affondare il colpo decisivo per il giocatore di Premier League.

Calciomercato Napoli, c’è la svolta in difesa: colpo dalla Premier League

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo settimane a dedicarsi ai rinnovi dei giocatori più importanti della rosa di Rudi Garcia -vedi Di Lorenzo ed Osimhen- sta ora lavorando per cercare di regalare al tecnico francese rinforzi di qualità in vari reparti, con un occhio di riguardo alla difesa.

L’addio di Kim Min Jae ha infatti obbligato gli azzurri ad andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale in questo calciomercato, così da completare almeno la formazione titolare in vista della prossima stagione. A fronte di questo, nel corso di queste settimane, tantissimi giocatori sono stati accostati al Napoli, ma nelle ultime ore l’attenzione di De Laurentiis e Meluso si sarebbe posata su un profilo proveniente dalla Premier League, che per costi e caratteristiche tecniche potrebbe sposarsi alla perfezione con le idee di gioco di Rudi Garcia.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, fra i già tanti nomi che il Napoli starebbe seguendo in questo calciomercato per coprire la partenza di Kim Min Jae si sarebbe aggiunto anche quello di Tosin Adarabioyo del Fulham, difensore inglese classe ’97 sul quale c’è la concorrenza anche di altri club di Serie A.

Calciomercato Napoli, Adarabioyo per la difesa: le richieste del Fulham

Il nome nome per la difesa del Napoli è quello di Tosin Adarabioyo del Fulham. Classe ’97, tutta fisicità ed eleganza, il centrale inglese rappresenterebbe essere per gli azzurri il profilo ideale sul quale puntare in questo calciomercato per sostituire Kim Min Jae.

Al momento non sono stati registrati contatti diretti fra i due club per Adarabioyo, ma l’impressione è che presto il Napoli possa fare un primo passo nei confronti del difensore del Fulham. I Cottagers non aspettano altro, dato che avrebbero anche fissato a 16 milioni di euro il prezzo del cartellino del classe ’97, stando a dati Transfermarkt.

Non solo Napoli: c’è concorrenza in Serie A per Adarabioyo

Il Napoli non è l’unico club di Serie A sulle tracce di Tosin Adarabioyo. Stando alle ultime notizie, infatti, anche l’Inter starebbe pensando al giocatore del Fulham per completare la propria difesa, ma al momento le priorità dei nerazzurri sono decisamente altre.