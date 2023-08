Serie A: torna Donnarumma, ringraziamento al Real Madrid

E’ proprio grazie al Real Madrid che potrebbe arrivare una mossa da parte del club spagnolo che vuole scippare al club di Serie A un altro campione.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un problema serio che riguardasse questo portiere. Si tratta di un giocatore che quasi tutti gli altri hanno potuto osservare e valutare come possibile colpo.

Perché ora si entra nel vivo della trattativa che potrebbe coinvolgere più di una società, tra cui anche proprio un club di Serie A che ora è pronto ad uscire allo scoperto in questa vicenda.

Calciomercato Serie A: svolta per Donnarumma

E’ un momento particolare questo che riguarda i portieri. Perché come si è acceso il calciomercato degli attaccanti potrebbe capitare ora lo stesso per i portieri. Il motivo? Ci sarebbero stati diversi avvenimenti che porterebbero a cambiare tanto in queste prossime settimane. Su tutti c’è il Real Madrid e la grana Courtois. Perché il portiere belga che è tra i migliori al mondo, non difenderà i pali del club spagnolo per lungo tempo a causa del brutto infortunio al ginocchio.

Un infortunio che costringe quindi al Real Madrid a tornare sul mercato nel ruolo di portiere, visto che già anche prima lo stesso club spagnolo sta trattando diversi giocatroi, ma ora dovrà aggiungere anche il ruolo di portiere con Courtois che è finito per essere stato messo da parte. E’ certo che questo accadrà, ma al momento non si può rischiare di giocare con un’altra riserva di livello.

Situazione sfortunata per alcuni club italiani di Serie A che stanno cambiando anche in porta. Adesso però spunta la clamorosa occasione che potrebbe portare diversamente la Juventus a vendere Szczesny e puntare su un nuovo portiere. Perché il campione è sicuramente in uscita in questo momento

Juventus: Szczesny al Real Madrid per l’infortunio di Courtois

Può pensare di fare cassa la Juventus con la cessione di Szczesny al Real Madrid che punterebbe sul polacco dopo il grave infortunio di Courtois che resterà fuori davvero a lungo.

Il Real Madrid perde per tutta la prossima stagione quasi il portiere Courtois e punta forte sul sostituto. Szczesny l’idea della Juventus che andrebbe subito a puntare poi sull’arrivo di Donnarumma. Il portiere sembra in uscita dal progetto del club francese.

Juventus: Donnarumma dal Real Madrid e Szczesny l’occasione

Szczesny può essere l’occasione della Juventus di fare cassa e sbloccare poi l’arrivo anche di un grande portiere come Donnarumma che al PSG non vive un periodo sereno. Intanto, ci sono anche altri nomi nel mirino come Bono, De Gea, Kepa e Mamardashvili, e il possibile ritorno di Keylor Navas.