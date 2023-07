Keylor Navas in Serie A: scelta fatta in porta, la destinazione

Keylor Navas è il colpo in porta, nell’imminente calciomercato, dopo i diversi rumors che lo hanno riguardato.

Il portiere costaricano saluterà definitivamente il Paris Saint-Germain e la destinazione pare essere italiana, stando a quelli che sono i rumors svelati in serata.

Chiari segnali sono arrivati dall’estero, in merito all’approdo di Keylor Navas in Serie A. Il portiere costaricano, che in passato era stato accostato al Napoli, potrebbe sbarcare finalmente in Italia dopo un lungo tira e molla che lo ha riguardato. Scelta fatta tra i pali, con destinazione svelata dalla Francia per Navas.

Calciomercato, sorpresa Keylor Navas: in Serie A, la notizia

La notizia arriva dall’estero sull’addio di Keylor Navas dal PSG e sul suo approdo in Serie A. Il portiere ex Nottingham Forrest, che piaceva tempo fa anche al Napoli, potrebbe trasferirsi in Italia, in uno dei club che disputa le manifestazioni Uefa.

Competizioni alle quali vuole partecipare dopo il suo passato diviso tra Real Madrid e Paris Saint-Germain in una competizione – la Champions League – che ha sempre vissuto da assoluto protagonista.

E potrebbe esserlo ancora, protagonista, nel club che ha raggiunto la finale di Champions League. L’Inter, stando alle voci dalla Francia, potrebbe accogliere Keylor Navas. Per il portiere la scelta sarebbe già fatta in merito all’addio dal Paris Saint-Germain, non vestendo più i panni da vice-Donnarumma.

Mercato Inter, Navas in porta: l’annuncio dalla Francia

A riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Inter, a sorpresa, sono i colleghi de L’Equipe dalla Francia. Secondo la stessa fonte, Navas resterebbe l’idea dell’Inter che, con o senza Sommer, potrebbe utilizzare il costaricano come portiere titolare del club nerazzurro.

Dopo l’addio di André Onana, l’Inter va a caccia di un portiere capace di dare sicurezza sia tra i pali che nel gioco partendo dal basso, nel possesso palla dei nerazzurri. Navas è il profilo ideale, ancor prima di Sommer e secondo quanto riferito dalla Francia sarebbe la prima idea da parte di Marotta.

Ultime Inter, colpo Keylor Navas: c’è anche una concorrenza

C’è una concorrenza forte su Keylor Navas, l’Inter dovrà darsi battaglia con il club nel quale milita un ex Inter. Parliamo del Fenerbahce di Edin Dzeko che, in porta, va a caccia appunto di Keylor Navas. L’estremo difensore costaricano però potrebbe preferire due alternative al club turco: giocare la Champions League con l’Inter o sposare la causa dell’Arabia Saudita, chiudendo la sua carriera in uno dei club più ricchi al mondo.