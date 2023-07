Calciomercato, riecco Bonucci: l’annuncio, giocherà in Europa League

Colpo di scena nel calciomercato sul futuro di Leonardo Bonucci, pronto a lasciare la Juventus per giocare in Europa.

Giocherà in una competizione Uefa, a differenza di quanto accadrà a quella che diventerebbe la sua ex Juve, esclusa dalla Conference League. E, stando a quella che è la notizia, giocherà in Europa League, con l’obiettivo di vincerla, stando a quello che è il club che si è posto alti obiettivi.

La scelta, consigliato probabilmente anche da un suo ex compagno di squadra con il quale ha fatto reparto in difesa, giocando lontano dalla Juventus. Dopo i diversi rumors che lo hanno accostato ad una rivale della Juve in Serie A, ecco la nuova squadra di Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, riecco Bonucci: giocherà in Europa League

Giocherà in un club che disputa l’Europa League, con l’obiettivo di vincerla, salutando così definitivamente la Juventus.

Un trattamento, quello riservato al capitano della Juventus, che non è piaciuto allo stesso Bonucci che si starebbe cercando ora una nuova sistemazione, per giocare il suo ultimo anno di carriera probabilmente, dopo averlo annunciato in maniera prematura quando neanche lui si aspettava di esser messo fuori rosa e alle porte della Continassa.

Leonardo Bonucci potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Ajax, è l’idea a sorpresa che arriva dall’Olanda, considerando quella che è la notizia arrivata in serata sul futuro del capitano della Nazionale e della Juventus.

Mercato Juventus, Bonucci all’Ajax: la notizia

Bonucci diventerebbe così il nuovo difensore dell’Ajax, club che deve disputare in questo mese la fase preliminare dei turni eliminatori, prima della fase a gironi. L’Ajax, che ha come obiettivo quello di tornare a primeggiare in Olanda e in Europa, potrebbe ripartire da Bonucci.

Secondo quanto riferito da Telegraaf, Bonucci è il colpo a sorpresa dell’Ajax che, al più presto possibile, spera di ritrovarselo in rosa per impiegarlo come titolare del club dei lancieri. Bonucci si separerebbe dalla Juventus e dal campionato italiano dopo aver sempre e solo militato tra i club del campionato nostrano. Per la prima volta, dopo una carriera lunga dal 2005/2006 – data di esordio con la maglia dell’Inter in Serie A -, giocherebbe in un campionato straniero, in Eredivisie.

Leonardo Bonucci nella storia dell’Ajax: il motivo

Leonardo Bonucci sarebbe, nella storia, il secondo italiano di sempre tra le fila dell’Ajax, dopo la presenza quasi anonima di Lorenzo Lucca, centravanti che si è appena trasferito all’Udinese e adesso cerca un riscatto in Serie A.