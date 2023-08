Calciomercato, affare totale: il top sbarca in Serie A

Ancora un colpo di scena in Serie A con la chiusura immediata del top. Fuori dal progetto, il big è pronto a sbarcare in Italia

Tutto cambia improvvisamente sul fronte calciomercato. Chiusura sempre più vicina dell’affare per essere subito pronto in Serie A. Dopo anni poco convincenti, ora è tempo di cambiare aria per scegliere così un progetto entusiasmante in Italia.

Sono giorni frenetici con notizie davvero a sorpresa. Le big di Serie A sono molto attive in questi primi giorni di agosto per puntellare le rispettive rose. Un colpo proveniente direttamente dalla Premier League per rinforzare l’attacco: il suo profilo piace parecchio da anni, ma soltanto ora potrebbe scegliere l’avventura in Italia indossando una delle maglie più celebri della Serie A. In una stagione ha realizzato persino 17 gol nel campionato inglese, ma ora vuole tornare a brillare altrove.

Calciomercato, colpo di scena: arriva subito in attacco

Tanti profili in maniera accurata in queste settimane intense di calciomercato. Le big continuano a lavorare per sondare piste alternative rispetto ai nomi già noti. Un assalto totale in Premier League per chiudere subito l’affare: arriva subito in Italia.

Come svelato dal portale CaughtOffside, l’Inter potrebbe chiudere subito a sorpresa per il colpo in attacco Anthony Martial. L’attaccante francese del Manchester United non fa più parte del progetto di Erik ten Hag: ora è libero di andare via trovando una nuova destinazione. Al momento il suo ingaggio è l’ostacolo principale visto che arriva a guadagnare circa 13 milioni di sterline. La dirigenza nerazzurra è sempre interessata all’attaccante francese, che vuole tornare ad essere protagonista.

Nella scorsa stagione ha realizzato 6 gol con la maglia dei Red Devils, ma in passato è stato anche in prestito al Siviglia per poi fare ritorno ad Old Trafford. Martial sarebbe perfetto per l’attacco di Simone Inzaghi visto che vanta anche una certa esperienza a livello internazionale.

Le sue qualità sono quelle note, ma ora il francese vuole scegliere un progetto avvincente: classe 1995, è pronto a sbarcare subito in Serie A segnando gol decisivi. L’Inter ha chiesto informazioni al Manchester United, ma subito il colpo potrebbe concretizzarsi per la gioia di Inzaghi. In passato è stato accostato anche a Juventus e Milan, ma ora il futuro dell’attaccante francese potrebbe essere finalmente in Italia. Ormai ci siamo, il suo arrivo è sempre più vicino.