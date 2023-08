Calciomercato, niente Inter: ha scelto la big di Serie A

Tutto cambia improvvisamente: niente Inter, il giocatore ha scelto la sua nuova destinazione in Serie A. Ecco dove giocherà

Anche in Italia il calciomercato sta iniziando a regalare i primi colpi entusiasmanti. Finora la regina è stata il Milan mettendo a segno una serie di acquisti di livello internazionale, ma le altre big si sta muovendo come per esempio il Napoli. Da Natan a Cajuste per chiudere poi il colpo Gabri Veiga dal Celta Vigo: tanti giovani interessanti per continuare il progetto tecnico di Aurelio De Laurentiis.

Sono ore decisive per mettere a segno colpi interessanti ad una settimana dall’inizio della nuova stagione in Serie A. Profili interessanti pronti a sbarcare nel campionato italiano per mettersi in luce nel nostro Paese. Tanti nomi circolati nelle ultime ore per le big: niente più Inter, ecco dove giocherà il valido attaccante. Un colpo di scena delle ultimissime ore con la notizia che ha fatto già il giro dei social.

Calciomercato, cambia improvvisamente lo scenario: affare della big

I migliori club italiani intendono mettere a segno nuovi colpi da urlo in questi ultimi venti giorni di calciomercato. Finora le big della Serie A sono rimaste a guardare per poi sferrare l’assalto decisivo: vuole subito l’affare beffando di fatto l’Inter, che è da tempo sul giocatore.

Come svelato dal giornalista Sacha Tovalieri, l’attaccante del Porto Taremi non avrebbe mai chiesto al club lusitano di andarsene. Poi ha affermato: “Mi è stato detto che è felice nel suo club attuale e che l’attaccante iraniano ha una priorità che è il Milan“. Niente Inter allora per lui: negli ultimi giorni si era parlato di un forte interessamento da parte del club nerazzurro alla ricerca di un valido attaccante.

La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma ora il Milan potrebbe così approfittarne per beffare i cugini nerazzurri. Taremi può vantare una grande esperienza a livello internazionale: anche i rossoneri vorrebbero subito avere un’alternativa a Giroud visto che Ofakor è stato provato come vice Leao.

Un colpo a sorpresa per provare a competere anche in Champions League. Finora il Milan ha segnato pochi gol nei vari test estivi: serve un nuovo innesto come goleador. La dirigenza è sempre molto attenta a qualsiasi dinamica: ora potrebbe subito chiudere l’affare. Una cosa è sicura: Taremi non vestirà la maglia nerazzurra. Il Milan proverà fino alla fine di convincerlo per indossare quella rossonera.