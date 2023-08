Kostic via dalla Juventus: cessione a sorpresa di Giuntoli

Kostic via dalla Juventus. Il mercato è così, attendi da un momento all’altro l’ufficialità di un’operazione ed arriva la notizia che non avresti mai immaginato.

Sono tempi un po’ complicati per i giocatori di nazionalità serba che indossano la maglia della Juventus. Uno di loro, Dusan Vlahovic, da oltre due mesi è sulle prime pagine dei giornali e siti specializzati.

Anche lui è rientrato in quel grande giro di attaccanti che comprende anche Mbappé e Kane. Ma il fuoco di fila di acquisti-cessioni non si è ancora messo in moto e tutto è ancora fermo. Il numero nove bianconero, nel giro di queste settimane si infilato e tolto, repentinamente, le maglie del Chelsea, del Bayern Monaco, del Paris Saint Germain salvo poi rinfilarsi quella dei Blues di Londra che sembra che, in questi minuti, gliel’abbiano sfilata definitivamente.

Intanto il classe 2000 della Juventus ha realizzato due reti nella partita della tradizione, Juve A contro Juve B, ed incassa, soprattutto, l’affetto del popolo bianconero che non ne vuol sapere di vederlo andar via per vedersi poi recapitare da Londra un pacco gigante chiamato Romelu Lukaku. A Torino, però, vi è un altro giocatore serbo che, nonostante la sua buona prima stagione, potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato: Filip Kostic.

Kostic via dalla Juventus, chi al suo posto?

Cristiano Giuntoli ha voglia non soltanto di rinforzare la Juventus, in maniera sempre più sostenibile, ma intende inoltre iniziare a pianificare un futuro prossimo che possa vantare prospetti già pronti ma giovani.

In questo senso la sua idea riguardo la fascia sinistra è chiara. Il nuovo direttore tecnico bianconero ha puntato da quel dì l’esterno sinistro del Monza, il brasiliano Carlos Augusto, classe 1999. Fin qui la novità è relativa appunto perché nell’ambiente si conosce la stima del dirigente bianconero per il fluidificante di Palladino. La novità è tutta nel nome di colui che potrebbe far posto al brasiliano.

Fin a qualche giorno fa si pensava che la Juventus potesse valutare offerte per il talento inglese Iling-Junior. Ora invece, il netto cambio di rotta. Il non ancora ventenne inglese non si tocca e sul mercato potrebbe finire invece l’esterno serbo Filip Kostic, classe 1992, arrivato soltanto un anno fa dopo che la Juventus lo ha acquistato dall’Eintracht Francoforte.

Attenzione però, perché potrebbe anche trattarsi di un affare a lunga scadenza: il primo anno magari Kostic e Carlos Augusto potrebbero restare entrambi e giocarsi il posto, ma a un certo punto una scelta sarebbe d’obbligo e uno dei due – più probabilmente il non più giovanissimo Kostic – dovrebbe lasciare il passo. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile già fin da subito. A quel punto il serbo, tutt’altro che insostituibile, potrebbe prendere l’aereo prima del previsto e lasciare la maglia bianconera.

Dopo che a destra è arrivato Timothy Weah, ecco che a sinistra la Juventus potrebbe presto accogliere Carlos Augusto, profilo peraltro assai gradito allo stesso Allegri e, allo stesso tempo, salutare Filip Kostic. Per la Juventus è arrivato il momento di agire. Perché mentre le altre corrono, i bianconeri stanno muovendo i loro primi passi.