Calciomercato, Inter – Pavard: la decisione è ufficiale

L’Inter sta puntando Benjamin Pavard per la difesa: i nerazzurri vogliono regalare il francese a Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Il calciomercato dei nerazzurri porterà ancora molte novità in dote nelle ultime settimane di mercato estivo. Simone Inzaghi ha chiesto miglioramenti importanti perché vuole tornare a vincere in Italia e continuare a fare bene in Europa. C’è stato l’arrivo di tanti calciatori importanti che possono sposare alla perfezione la causa nerazzurra, ma ci sono anche delle situazioni in bilico che vanno risolte il prima possibile.

Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno studiando le mosse giuste per permettere a Simone Inzaghi, da settembre, di lavorare con una squadra forte e pronta ad affrontare grandi sfide.

Calciomercato Inter, scelto Pavard per la difesa

Benjamin Pavard è il nome iniziato a circolare fortemente nelle ultime ore di calciomercato estivo. Il difensore francese del Bayern Monaco non è più felicissimo con i bavaresi e non sembra più essere al centro del progetto. Già da qualche mese ci sono accostamenti importanti per le big di Serie A e le ultime notizie sul suo futuro sono molto chiare.

Il nome di Benjamin Pavard fa gola a mezza Europa sul calciomercato. Il difensore del Bayern Monaco non è più la prima scelta del club bavarese e il suo futuro potrebbe cambiare da un momento all’altro. Con il Bayern ha vinto tanti trofei e proprio questa condizione lo ha messo di fronte ad una scelta importante per il suo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è più di un problema tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione d Pavard.

Inter – Pavard non si fa: ora è deciso

L’Inter pensa all’innesto di Benjamin Pavard per la difesa. Il francese è uno dei più duttili dell’intero panorama europeo e potrebbe giocare da difensore centrale in una difesa a tre – ricoprendo tutti i ruoli – o anche da ala tutta fascia come spesso chiede Simone Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Germania, però, tra Inter e Pavard non vi sarà nessun matrimonio. Il difensore francese è stato per giorni la prima scelta ma ora Thomas Tuchel ha deciso di fare un passo in avanti e svelare le sue volontà.

La tv tedesca riferisce che Thomas Tuchel vuole tenere con sé Pavard per il resto della stagione e lo ha dichiarato incedibile.

Pavard resta al Bayern Monaco: chi va all’Inter?

L’Inter ha provato in tutti i modi a prendere Benjamin Pavard ma alla fine il Bayern Monaco ha deciso di trattenerlo sotto precisa indicazione di Tuchel.

Ora l’Inter cerca ancora un altro nome per sostutuire, anche numericamente, Milan Skriniar e per Ausilio e Marotta aumenterà il lavoro di scouting. La certezza è che l’Inter sia ancora incompleta, a campionato ormai iniziato.