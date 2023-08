Inter: ultimatum Pavard, arriva la risposta

Ultime notizie di calciomercato sull’Inter e la situazione Pavard. Perché il difensore francese può arrivare in queste ultime ore e il Bayern Monaco non ha ancora dato l’ok per sbloccare l’affare.

Momento complicato al momento per la società nerazzurra che dovrà prendere un altro giocatore in vista delle prossime ore in difesa in vista della chiusura del mercato estivo.

Sono stati messi alcuni giocatori nel mirino e ora arriva la notizia che riguarda il colpo che può arrivare nelle ultime ore, perché c’è già il sì del giocatore e manca quello del club che dovrebbe venderlo.

Calciomercato Inter: colpo Pavard, il giocatore ha accettato

L’Inter ha perso diversi giocatori importanti in difesa e per questo motivo deve chiudere per altri nuovi arrivi. Uno di questi potrebbe essere proprio il difensore francese Pavard del Bayern Monaco. Intanto, ora arrivano aggiornamenti per questo profilo che è stato individuato e messo nel mirino dal club nerazzurro che vuole provare a chiudere il prima possibile per dare a Simone Inzaghi un nuovo giocatore al reparto.

Al momento la situazione però resta bloccata, anche perché c’è soltanto il Bayern Monaco che dovrebbe dare l’ok definitivo in uscita per il giocatore. Pavard ha già accettato l’Inter e sta spingendo per approdare il prima possibile a Milano nei prossimi giorni prima della chiusura del mercato in uscita. Infatti, nell’ultima partita di campionato è arrivata la scelta di mandare il giocatore in tribuna nella partita tra Bayern Monaco e Augsburg, perché il calciatore è coinvolto in queste situazioni di calciomercato con il club italiano.

Non vede l’ora di approdare in Serie A e aspetterà l’ok del suo attuale club, quello tedesco, che potrebbe presto dare l’ok all’Inter per l’ingaggio di Pavard. Adesso però il tempo è sempre meno e la società italiana ha deciso di stabilire una data finale per provare a chiudere l’affare, seno salterà tutto e virerà su altri obiettivi.

Inter: ultimatum al Bayern Monaco per Pavard

Ultimatum dell’Inter al Bayern Monaco per Pavard: l’affare si deve chiudere entro martedì alle ore 15:00 o non si farà nulla. Una situazione difficile visto che il giocatore vuole approdare in Italia e manca l’ok definitivo del Bayern.

Al momento la situazione è bloccata e nelle prossime ore può arrivare la risposta definitiva per un sì o un no. L’unico ostacolo è quello del Bayern Monaco che vorrebbe trovare prima un sostituto per poi cedere Pavard all’Inter.

Pavard Inter: contatti col Bayern Monaco

Il club italiano ha intenzione di chiudere l’affare e in queste ore avrà dei nuovi contatti con il Bayern Monaco, per provare a vedere Pavard all’Inter per la prossima stagione appena iniziata.