Calciomercato, colpo a centrocampo: Pereyra torna in Serie A

Tutto è cambiato in poco tempo: ora El Tucu Pereyra è pronto a sbarcare in Serie A, accordo ad un passo. Affare totale per la big

Un momento decisivo per puntellare ancora di più le rose delle big della Serie A. Un profilo esperto pronto a volare nuovamente in Italia dopo lo svincolo dall’Udinese. Attualmente è libero ed era già pronto a firmare con un top club in Brasile: ora il dietrofront per essere ancora protagonista in Italia.

Un nuovo rinforzo per la big della Serie A. Un colpo di scena arrivato proprio pochi minuti con il suo profilo accostato ad uno dei migliori club italiani. Un innesto di qualità che potrebbe agirare anche sulle corsie esterne. Un jolly tra centrocampo ed attacco con la sua esperienza maturato nel corso degli anni. Conosce molto bene il campionato italiano ed è pronto per una nuova avventura importante per tornare a giocare anche in Champions League dopo anni ad Udine.

Calciomercato, colpo Pereyra: arriva subito in Serie A

Ad un passo dal Brasile, ora Pereyra è più vicino all’approdo in Serie A. L’ennesimo progetto avvincente per il centrocampista argentino, che è stato protagonista con le maglie di Juventus ed Udinese in Italia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Roberto Pereyra sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A dopo essersi svincolato dall’Udinese. Nelle ultime ore sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Brasile, ma ora l’affare sfumato per Samardzic è stato decisivo. L’alternativa da urlo a centrocampo sarebbe proprio il centrocampista argentino, che vuole subito vestire la maglia nerazzurra. L’altra idea per i nerazzurri sarebbe la conferma definitiva di Stefano Sensi, che ha dimostrato grandi doti tecniche.

L’Inter vuole chiudere così il colpo a centrocampo: Samardzic è ritornato nelle ultime ore ad Udine. Se non accetterà la destinazione nerazzurra, potrebbe anche restare fuori rosa in maglia bianconera. Il club friulano preme per la sua cessione, ma al momento non ci sarebbero novità importanti. L’Inter si vuole cautelare per puntare ad un nuovo profilo esperto per rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi.

Le prossime ore saranno decisive per l’annuncio ufficiale. L’affare Samardzic ormai sembra essere sfumato definitivamente: l’Inter tenta l’ennesimo colpaccio in casa nerazzurra. Ormai ci siamo: mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere l’operazione entusiasmante. Inzaghi non vede l’ora di abbracciarlo.