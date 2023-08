Contatti avviati per Bonucci: si chiude, giocherà la Champions

La telenovela relativa al futuro di Leonardo Bonucci in questo calciomercato presto potrebbe giungere ai titoli di coda. A quanto pare l’oramai ex capitano della Juventus si sarebbe infatti trovato una nuova sistemazione.

Questo sembrava potesse essere uno scenario impossibile dopo il braccio di ferro con la Vecchia Signora degli scorsi giorni, ma per rispetto nei confronti della sua carriera e di quello che c’è stato in tutti questi anni con il club bianconero Bonucci avrebbe aperto alla possibililtà di trasferirsi in questo calciomercato.

A fronte di questa decisione nelle scorse ore l’attuale giocatore della Juventus avrebbe allacciato i contatti con un club che parteciperà alla prossima Champions League, ricevendo anche un’offerta importante che potrebbe addirittura presto essere anche accettata.

Calciomercato, contatti avviati per Bonucci: si chiude

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Leonardo Bonucci in questo calciomercato, che solo fino a qualche giorno fa sembrava potesse passare la prossima stagione rilegato in tribuna perché fuori rosa alla Juventus. Qualcosa nelle scorse ore parrebbe però essere cambiato, soprattutto nei piani dell’ex capitano della Vecchia Signora, che parrebbe essersi convinto a lasciare quella che è stata casa sua nelle ultime 10 stagioni per concludere la carriera altrove.

La telenovela relativa al futuro di Leonardo Bonucci presto potrebbe dunque concludersi, anche perché stando alle ultime notizie ci sarebbero stati dei contatti importanti fra il giocatore della Juventus e della Nazionale italiana con un club interessante per storia e progetto tecnico che parteciperà alla prossima edizione della Champions League, fattore fondamentale e che avrebbe giocato un ruolo importante nella decisione di Bonucci di aprire al trasferimento.

Stando dunque a quanto spiegato da Sky Sport, il difensore classe ’87 potrebbe finire a giocare in Bundesliga in questo calciomercato. Nelle scorse ore Bonucci ha infatti avuto contatti positivi con l’Union Berlino, che dopo aver presto Gosens dall’Inter spinge per chiudere un’altra operazione in entrata dalla Serie A.

Bonucci-Union Berlino: trattativa in corso, si può chiudere

Bonucci ha aperto al trasferimento in Bundesliga in questo calciomercato. A seguito di questo il difensore della Juventus, legato al club bianconero sino al giugno 2024, sarebbe entrato in trattative con l’Union Berlino, club nel quale da poco è arrivato Robin Gosens.

Nonostante Bonucci spingesse per rimanere a Torino, gli attriti con la società lo hanno portato seriamente a valutare l’addio per evitare di rimanere una stagione rilegato in tribuna. Dal canto suo l’Union Berlino, alla prima esperienza in Champions League, cerca rinforzi d’esperienza che possano aiutare il gruppo a crescere, e l’identikit perfetto risponde proprio al nome del difensore classe ’87, con i quale nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti positivi. Questa trattativa potrebbe dunque presto chiudersi.

Non solo Union, ipotesi Serie A per Bonucci? La verità

Nelle ultime ore per Leonardo Bonucci non si è parlato solo di Union Berlino, ma anche di Fiorentina. L’ipotesi Viola, però, è stata alla fine smentita dal ds Pradè che ha detto di aver incontrato il difensore a Forte dei Marmi solo causalmente. Nel futuro di Bonucci, dunque, parrebbe esserci solo la Bundesliga.