Calciomercato Milan, colpo in attacco dal PSG: affare da 20MLN

Dopo essersi preso la scena durante tutto il mese di luglio, il Milan è pronto a fare altrettanto anche ad agosto. Il Diavolo è infatti pronto a chiudere per l’arrivo di un nuovo attaccante in questo calciomercato.

Nel corso di queste settimane sono stati accostati ai colori rossoneri nomi di attaccanti di tutti i tipi, ma in ordine al progetto tecnico avviato da Pioli e Furlani l’attenzione sarebbe ricaduta sul bomber -in uscita- del Paris Saint Germain.

Considerati gli ottimi rapporti fra i due club portare a termine questa trattativa per il Milan non sarà complicatissimo, anche se ci saranno da affrontare gli scogli stipendio e formula, aspetti assolutamente da non sottovalutare in un’operazione come questa.

Calciomercato Milan, colpo dal PSG: arriva l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi ai già otto importanti acquisti fatti fino ad ora. L’idea di Furlani è infatti quella di regalare a Stefano Pioli un altro paio di rinforzi per rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa rossonera.

Definita prima qualche cessione, operazione obbligatoria considerati i 120 e passa milioni già investiti in questo calciomercato, il Milan lavorerà per portare in quel di Milanello un vice Theo, un difensore centrale, un altro mediano ma soprattutto un attaccante, che al momento rappresenta essere la priorità assolta della dirigenza rossonera. Furlani è infatti alla ricerca di un giocatore che possa crescere al fianco di Giroud e sostituirlo nell’undici titolare al momento del bisogno, per poi riceverne l’eredità a partire dalla prossima stagione. A fronte di questo il Milan nel corso delle ultime settimane avrebbe valutato i profili di diversi attaccanti interessanti, come Taremi del Porto ad esempio, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta sul giovane bomber del Paris Saint Germain.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per il ruolo di vice Giroud il Milan sarebbe tornato forte su Hugo Ekitike, giocatore che i rossoneri seguono in realtà da quando il classe 2002 si mise in mostra con la maglia dello Stare Reims.

Il Milan punta Ekitike: il PSG chiede 20 milioni

Hugo Ekitike parrebbe essere il profilo sul quale il Milan avrebbe intenzione di puntare per completare il reparto offensivo di Stefano Pioli e risolvere la questione relativa al ruolo i vice Giroud. Al momento, comunque, nulla di concreto sarebbe stato registrato fra il Paris Saint Germain ed il Diavolo, anche perché il club parigino chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire la punta francese, cifre che al momento il Milan non ha la possibilità di sborsare dopo i già 120 e passa milioni investiti fino ad oggi nel calciomercato.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero vuole capire se quello francese aprirà al prestito di Ekitike. Solo in quel caso l’asse Milano-Parigi potrebbe infuocarsi.

Non solo Ekitike: il vice Giroud può arrivare dal Chelsea

Hugo Ekitike non è l’unico nome che il Milan starebbe valutando per il ruolo di vice Giroud in questo calciomercato. Stando alla rosea, infatti, anche l’idea Armando Broja del Chelsea sarebbe tornata in auge dalle parti di Via Aldo Rossi. A differenza del PSG i Blues aprono al prestito dell’albanese, giocatore che il Milan già nella passata stagione ha provato a portare in Serie A. Staremo a vedere su quale dei due giovani attaccanti ricadrà la scelta del Diavolo.