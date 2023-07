Napoli: colpo a sorpresa, arriva dalla Serie A

Il Napoli è pronto ad un colpo a sorpresa dalla Serie A in questo calciomercato. Il giocatore piace e vedremo se ci sarà la fumata bianca.

Il Napoli è pronto a fare entrare nel vivo il suo calciomercato. Dopo un periodo di riflessioni, la società partenopea è costretta a muoversi per ridurre al minimo il divario con le altre big e provare ancora una volta a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

E, stando a quanto riferito da Il Mattino, il Napoli potrebbe decidere di fare un colpo di calciomercato importante di Serie A. Si tratta di un acquisto importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato Napoli: colpo in arrivo, lo prende Meluso

Il Napoli è pronto a muoversi andando a rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Sono diversi i giocatori nel mirino dei partenopei e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro e capire su chi alla fine i partenopei punteranno. Si tratta di un calciatore importante e non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per iniziare ad avere certezze.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nome nuovo per la difesa del Napoli è quello di Bijol dell’Udinese. Il giocatore piace molto soprattutto per quanto fatto vedere la scorsa stagione e i bianconeri potrebbero lasciar partire anche per un prezzo non molto alto. Vedremo se alla fine ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca.

Sicuramente si tratta di una opportunità da seguire considerando che, almeno in questo momento, non si hanno sicurezze su chi punterà il Napoli per sostituire Kim in questo calciomercato. E Bijol resta un obiettivo importante soprattutto se non si chiuderanno altri colpi.

Mercato Napoli: Bijol piace per la difesa

Bijol è un obiettivo di calciomercato del Napoli e vedremo se ci sarà oppure no il tanto atteso via libera. Un nome che piace molto ai partenopei e per questo motivo vedremo se alla fine ci saranno oppure no il via libera a questo acquisto.

Molto dipenderà anche dalla squadra azzurra, che sta seguendo altri obiettivi e quindi non ci resta che aspettare la prossima settimana per avere un quadro molto più chiaro.