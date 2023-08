Inter: altro rinnovo, Inzaghi esulta

Ci sono buone notizie per l’Inter e i suoi tifosi in vista della nuova stagione che è appena iniziata. Si tratta di news di calciomercato che possono svoltare il futuro del club.

Aggiornamenti importanti che riguardano il futuro della società che ha le idee chiare, ci sono strategie ben definite per quanto riguarda le mosse che il club ha intenzione di fare per i prossimi anni.

Adesso l’affare sembra in chiusura in vista delle prossime settimane già e per questo l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe esultare vista la mossa decisa da parte della società.

Calciomercato Inter: chiuso l’accordo per il rinnovo

La nuova stagione dell’Inter è iniziata alla grande con subito una vittoria importante per 2-0 contro una squadra ostica come il Monza. Perché la società sembra intenzionata a chiudere il prima possibile l’affare che potrebbe svoltare il futuro del club che vuole continuare sotto questa striscia per il futuro. Infatti, la società vuole che il club resti a livelli altissimi e non vuole perdere la rotta.

La scorsa stagione è arrivata la finale di Champions League con un percorso quasi perfetto, dove però poi il club nerazzurro allenato da Simone Inzaghi si è dovuto fermare soltanto nei 90 minuti finali quando ha trovato di fronte il Manchester City di Guardiola che ha vinto 1-0 ma sudando e giocandosela fino alla fine.

In campionato, invece, è andata molto peggio rispetto a quanto ci si aspettava, con un terzo posto e -18 punti dalla prima della classe che ha complicato le cose e i rapporti tra Inzaghi e l’Inter, poi risanati grazie ai due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e la finale Champions anche se persa, ma a testa alta. Intanto, ora il club programma per il futuro ed è pronto a chiudere un altro rinnovo.

Inter: rinnovo Inzaghi, le parole di Marotta

Ci sono aggiornamenti riguardo il rinnovo di Simone Inzaghi e l’Inter, perché la società nerazzurra deve ora provare a chiudere l’accordo dell’allenatore che è in scadenza 2024. C’è la forte volontà da parte del club che vogliono continuare insieme ancora a lungo.

Ai microfoni di Radio Serie A ha parlato l’ad Beppe Marotta anche del rinnovo imminente di Simone Inzaghi:

“Quel traguardo è servito moltissimo al nostro gruppo e ad Inzaghi stesso. Il rinnovo? Quando ci sono stima e condivisione totale delle strategie è automatico”.

Inter: Inzaghi rinnova, la data

Apertura totale da parte dell’ad nerazzurro per il proprio allenatore che da che era messo in discussione ora è pronto a firmare ancora una volta. Infatti, sarebbe pronto per Inzaghi un rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2025 con opzione per un altro anno ancora con l’Inter.