Calciomercato: si sblocca Lukaku, firma nelle prossime ore

Potrebbe sbloccarsi in queste ore l’affare Lukaku che è pronto a firmare con una nuova squadra. Il giocatore ha intenzione di riscattare la passata stagione.

Il calciomercato è pronto a chiudersi in questi prossimi giorni, perché è fissata per il 31 agosto la data dell’ultimo giorno della sessione estiva per acquisti e cessioni nei principali campionati d’Europa.

Arrivano aggiornamenti che riguardano il bomber belga pronto ad una nuova avventura dopo le ultime due annate piuttosto deludenti. Ora ha voglia di iniziare un nuovo percorso per gli ultimi anni della sua carriera.

Calciomercato Serie A: Lukaku si sblocca e firma

Le prossime ore sono decisive per il futuro di Romelu Lukaku che è pronto a firmare con una nuova squadra, il giocatore ha intenzione di guardare avanti e non più indietro rispetto gli ultimi anni di carriera che sono stati deludenti e potrebbero aver compromesso il suo cammino di crescita. Perché l’addio dall’Inter dopo aver vinto lo scudetto per firmare col Chelsea per oltre 100 milioni gli ha messo in crisi la carriera e per questo motivo ha deciso quest’anno di tornare a vestire la maglia dei nerazzurri.

Qualcosa non è andato come si aspettava il giocatore che è tornato e ha deciso di firmare in prestito co ni nerazzurri, ma tra sfortuna e problemi interni con l’allenatore ha vissuto un pessimo anno. Era tornato e aveva messo a segno il primo gol alla prima partita di Serie A dopo 1 minuto. Poi l’infortunio lungo e altri acciacchi che gli hanno fatto perdere forma, in più un rapporto non positivo con Inzaghi per Lukaku che ora si vuole riscattare.

Le prossime ore saranno decisive per la firma del giocatore che è pronto a firmare con una nuova squadra. Perché Lukaku vuole ottenere un contratto importante ma restando in Europa, infatti, ha rifiutato anche importanti offerte dall’Arabia Saudita.

Calciomercato: Lukaku tra Juve, Tottenham e Chelsea

Il Tottenham non perde di vista Romelu Lukaku e nemmeno la Juventus. E’ sfida a due tra i due club che possono provare a chiudere nelle ultime ore il contratto del giocatore belga.

Intanto, Lukaku può firmare con Juve e Tottenham ma anche restare al Chelsea. Il club londinese non lo considera più nel progetto nemmeno con il nuovo allenatore Pochettino. Per questo motivo ora bisogna capire come andrà a finire. C’è la possibilità che il giocatore resti fuori rosa se non si chiude un trasferimento.

Juventus: Lukaku in prestito gli ultimi giorni

C’è la possibilità che la Juventus possa chiudere il prestito di Lukaku negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore accetterebbe e ora dipende tutto dal Chelsea che però dalla Juve chiede Vlahovic in cambio.