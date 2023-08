De Zerbi riparte all’attacco: 25 milioni per l’Inter

De Zerbi vorrebbe pescare in Italia per rafforzare il suo Brighton: ecco l’ultima idea del tecnico italiano, è dell’Inter.

Dopo l’ultima stagione in cui ha allenato in Premier League, si era parlato di varie porte aperte per una nuova panchina a Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano invece è rimasto proprio lì, al Brighton, dove ha già dimostrato in due gare che quella della scorsa stagione non era una casualità. La sua squadra ha già vinto e convinto nelle prime due uscite con Wolves e Luton.

Il Brighton infatti ha vinto dapprima in casa per 4-1 e poi in trasferta al Molineux con lo stesso risultato. A portarsi già a tre reti in due gare, la bandiera dei Seagulls, Solly March. Il vero colpo di mercato della squadra di De Zerbi però dovrebbe essere il 22enne arrivato proprio dal Watford, Joao Pedro, che per ora ha segnato una sola rete su rigore. Di lui comunque si dice un gran bene e del resto lo ha dimostrato nelle scorse stagioni.

Tutto bello, ma non sono chiuse ancora le porte del mercato ed infatti l’allenatore classe ’79 spera, secondo le ultime di mercato, in un altro colpo da parte della società. Sembra inoltre che l’ex trequartista di Foggia, Catania e Napoli, vorrebbe pescare proprio in Italia per rinforzare il suo attacco. Il tecnico bresciano avrebbe un ultimo pallino che ad oggi gioca in Serie A. Ad essere interessata qui è l’Inter.

Bomba Inter da 25 milioni, affare con De Zerbi

I nerazzurri non sono convinti dell’offerta iniziale arrivata dalla Premier League che sarebbe di 25 milioni. Da vedere se il Brighton vorrà spingersi oltre o alla fine lascerà il pallino di De Zerbi lì dov’è. Si tratta del centrocampista offensivo albanese Kristjan Asllani, 90 minuti in panchina per lui contro il Monza. Il ventunenne rappresenta comunque un investimento a lungo termine a cui i nerazzurri non rinunceranno con tanta facilità.

Soprattutto perché solo la scorsa estate il classe 2002 arrivava in nerazzurro per 10 milioni di euro. Eppure, anche se l’offerta di cui si parla sarebbe ben più alta, la speranza del club italiano è poter ricavare ancora di più da una possibile cessione. Per adesso Asllani non è riuscito a farsi notare tra i nerazzurri come aveva fatto ad Empoli: lo scorso anno ha collezionato 29 presenze totali tra campionato e coppe senza però mai trovare la rete.

Un’avventura in Premier League potrebbe anche essere stimolante per l’albanese, ma pare proprio che il Brighton sia costretto a guardare altrove perché per ora l’Inter non avrebbe nessuna intenzione di cedere la propria giovane promessa.