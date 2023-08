Serie A: Scamacca sta firmando, accordo a 25MLN

Le ultime notizie parlano chiaro riguardo quello che sarà il futuro di Gianluca Scamacca, pronto a firmare di nuovo in Serie A e fare ritorno in Italia.

Il giocatore è intenzionato a rilanciarsi e farlo in Italia, nel proprio paese, in vista anche di quello che sarà il prossimo Europeo 2024 che la Nazionale italiana vuole provare a vincere di nuovo come capitato nella scorsa edizione.

Ecco che allora si aprono le occasioni per il giovane bomber che deve consacrarsi definitivamente e può farlo ora in Serie A con un top club che ha deciso di puntare su di lui in maniera forte.

Calciomercato Serie A: Scamacca sta tornando

Sono diverse le squadre che devono investire su un nuovo bomber in vista del futuro. Ci sono ora importanti società che stanno definendo gli ultimi dettagli per andare ad acquistare quei giocatori che possono far fare il salto di livello alla rosa in vista della nuova stagione che sarà sicuramente combattuta in Italia. In Serie A sono 5-6 squadre che puntano al vertice e ora già si sfidano sul calciomercato per quanto riguarda i nuovi acquisti, è il caso di Gianluca Scamacca diventato oggetto di desiderio di diversi club in questi anni.

Oggi ancora di più il giocatore è pronto ad approdare in una nuova squadra italiana, perché sono diverse le società che si sono fatte sentire in maniera concreta e ora le trattative vanno avanti pronte per essere chiuse. Su Scamacca c’è stato il reale interesse di Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli. Adesso però sarà soltanto una la squadra che andrà a chiudere l’affare per il giovane bomber che ha intenzione di riscattare l’anno giocato al West Ham di alti e bassi e dove ha avuto poco spazio.

Accelerata nelle ultime ore dopo l’offerta ufficiale che è arrivata al West Ham di un club italiano. Le parti sono vicine alla chiusura perché la distanza non è ampia e per questo motivo nel giro dei prossimi giorni Scamacca potrà già essere ufficializzato per tornare in Serie A.

Inter: sorpasso alla Roma per Scamacca, l’offerta

Ieri è arrivata la prima offerta dell’Inter al West Ham per Gianluca Scamacca di 20 milioni di euro. Un’offerta che ha sorpreso la Roma che da settimane lavora per chiudere con il centravanti e che può restare beffata.

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport ora l’Inter è pronta a chiudere per Scamacca e la Roma resterebbe beffata senza punta ancora. Anche per il giocatore l’opzione di giocare in nerazzurro è più entusiasmante anche per la Champions League. La alternative restano Jonathan David e Balogun.

Scamacca Inter: le cifre per chiudere col West Ham

Il West Ham chiede 28 milioni per Scamacca e quindi si potrà chiudere a 25 milioni venendosi incontro. L’Inter è pronta ad alzare l’offerta dopo la prima di 20 mln e può anche pensare di chiudere con un prestito oneroso più riscatto. Anche l’ingaggio del giocatore è sostenibile: 3 milioni a stagione.