Roma: Mourinho ha perso la pazienza, la risposta del club

Momento complicato per la Roma di José Mourinho dal punto di vista del calciomercato e non solo. Ecco perché ora i tifosi sono in ansia per la reazione dell’allenatore portoghese.

Il tecnico vuole aumentare il livello e portare il club giallorosso a raggiungere grandi obiettivi, per questo motivo è rimasto nella Capitale con anche i migliori giocatori nonostante la mancata qualificazione in Champions League.

C’è la voglia di riscatto quest’anno dopo la Finale d’Europa League persa nelle scorse settimane. Ora l’obiettivo è quello di fare sempre grandi cose per la Roma in vista dei prossimi anni, ma al momento è tutto fermo.

Calciomercato Roma: tutto bloccato al momento

Dopo aver chiuso subito importanti acquisti di mercato ora la Roma ha leggermente rallentato in queste ultime settimane. La società sta provando a piazzare dei colpi che possano far felice il proprio allenatore, ma non sembra per niente facile. Secondo le ultime notizie al momento alla Roma mancherebbe un nuovo attaccante visto che in rosa c’è solo Belotti che lo scorso anno non ha mai segnato e l’altro giocatore è Abraham che si è infortunato in maniera seria e tornerà a disposizione solo nel 2024. Per questo motivo Mourinho ha richiesto alla società dei rinforzi seri.

Decisive le prossime settimane perché l’inizio della stagione si sta avvicinando e per questo motivo ora bisognerà capire come si potrà risolvere la questione attaccante. Il campionato di Serie A inizierà tra circa 20 giorni e la Roma di Mourinho ancora non ha una punta su cui contare. Una situazione che sicuramente non piacerà all’allenatore portoghese che ha voglia di avere il prima possibile la rosa al completo.

Il mercato della Roma è pronto a decollare quindi in queste prossime ore, anche perché in caso contrario sarà una furia Mourinho contro la società visto che già più volte ha palesato i suoi dubbi e necessità per affrontare la nuova stagione.

Roma: Mourinho perde la pazienza, vuole una punta

Mourinho ha perso la pazienza in queste ore quando si è reso conto che anche Scamacca sta per sfumare in attacco. L’allenatore portoghese chiede spiegazioni all’uomo mercato Tiago Pinto che ancora non ha chiuso un colpo in avanti.

Impossibile ora nascondere il malumore per Mourinho che aveva chiesto alla Roma uno tra Scamacca e Morata e ad oggi nessuno dei due ha firmato con i giallorossi. Non una situazione facile questa da gestire a livello di serenità.

Roma: Mourinho deluso, il motivo

Anche perché la Roma ha venduto e incassato 35 milioni di euro, mentre gli acquisti sono arrivati a costo zero. Per questo motivo ora Mourinho è arrabbiato per quanto sta accadendo in attacco, con Scamacca e Morata che pare non arriveranno.