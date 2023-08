Bomba Lautaro, arriva l’annuncio ufficiale

Esplode la bomba sul futuro di Lautaro Martinez: annuncio ufficiale, ecco qual è la decisione dell’attaccante argentino.

L’Inter accelera sul mercato. Sono in arrivo in questi giorni altri colpi per rinforzare una rosa che ambisce apertamente a vincere il prossimo campionato. La società sembra avere le idee molto chiare sulle prossime mosse, ma proprio nel bel mezzo del massimo sforzo sul mercato arriva la notizia che nessuno si aspettava.

Sta per esplodere la ‘bomba’ Lautaro Martinez. Dopo giorni di silenzio, è arrivato infatti l’annuncio ufficiale sulla volontà dell’attaccante nerazzurro, tentato da sirene arabe alle quali è difficile resistere.

Stiamo assistendo a un’estate di calciomercato a dir poco particolare. L’incursione dei ricchissimi club arabi sul mercato europeo ha stravolto i piani di tanti club più o meno blasonati, e la sensazione è che chiunque adesso possa rischiare davvero di perdere i propri gioielli.

Anche l’Inter ha vissuto sulla sua pelle cosa vuol dire essere defraudati dai top club della Saudi League. Ha dovuto ad esempio cedere Brozovic, riempito di denaro dall’Al-Nassr. E negli scorsi giorni si è parlato anche di una mega proposta, da circa 60 milioni di euro a stagione, per il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. Un’offerta clamorosa che ha rischiato di mandare in fumo tutti i piani dell’Inter per la prossima stagione. Al momento però sembra che Lautaro abbia deciso di respingere la proposta, anche se all’orizzonte restano nubi molto minacciose per il club nerazzurro.

Lautaro, la scelta è fatta: resta all’Inter, c’è l’annuncio

A dare conferma della decisione del Toro di non muoversi da Milano è stato il suo agente, Alejandro Camano. Intervistato da FcInter1908, il noto procuratore ha spiegato che Lautaro in questo momento sta benissimo all’Inter, sta crescendo a Milano come persona, oltre che come calciatore, e non ha alcuna intenzione di cambiare aria, nonostante siano arrivate molte proposte per lui in queste settimane.

Niente Arabia per l’attaccante argentino, che vuole rimanere capitano dell’Inter e perno dell’attacco di Simone Inzaghi. Ma certo quei 60 milioni all’anno arrivati dall’Arabia non possono comunque rimanere inosservati. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, l’argentino vuole infatti prolungare ancora il suo accordo con l’Inter e aspetta da un momento all’altro una chiamata. Ovviamente, con una nuova proposta di adeguamento.

Ad oggi il Toro guadagna infatti circa 6 milioni a stagione (dieci volte in meno rispetto a quello che avrebbe ottenuto in Arabia). Sa benissimo che l’Inter non potrà nemmeno avvicinarsi alle vette raggiunte dai club sauditi a livello d’ingaggio. Tuttavia, per la fedeltà dimostrata di certo un riconoscimento se lo aspetta.

Lo ha fatto capire, senza troppi giri di parole, lo stesso agente del bomber nerazzurro: “La società sta facendo uno sforzo per rinnovare la rosa e lo farà anche per valorizzare un top player come Lautaro“. In altre parole, se il Toro è ormai da considerare un big di livello internazionale merita un contratto che sia simile a quello di altri grandi bomber. Probabilmente non inferiore ai 10 milioni. Avrà l’Inter la forza di accontentarlo?