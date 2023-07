Morata, ufficiale: l’annuncio che spiazza tutti è arrivato

Morata pronto a lasciare l’Atletico: arriva l’annuncio sulla futura squadra dell’attaccante spagnolo, ed è clamoroso.

Uno dei pezzi pregiati del mercato, un vero e proprio tormentone che dopo una lunga fase di stallo, fra colloqui, rilanci e colpi di scena, sta per concludersi.

Alvaro Morata ha raggiunto i compagni all’Atletico Madrid, già consapevole che il futuro è lontano dalla Spagna. Mentre gli agenti del calciatore hanno da poco terminato i colloqui in Italia, arriva l’esito delle chiacchierate approfondite portate avanti con una lunga lista di operatori di mercato.

C’è la fila per il centravanti di Madrid, che convince non solo per la sua esperienza ma anche per la duttilità che gli consente di essere schierato in tutti i ruoli del fronte offensivo. Questo fattore ha spinto Mourinho prima di tutti a chiedere uno sforzo economico a Tiago Pinto e alla Roma.

Le richieste dei colchoneros hanno creato una fase di stallo nella trattativa, che a conti fatti si è trasformata in un boomerang per i giallorossi. Alvaro Morata sembra infatti pronto a firmare dopo un blitz che ha bruciato la concorrenza e che è destinato ad accontentare l’Atletico Madrid e anche il calciatore.

Morata ha deciso: ecco la nuova destinazione

Il tormentone sembra oramai chiuso, cancellato da un blitz che sembra aver resettato ogni offerta fino ad ora valutata dall’Atletico Madrid. In fila, dietro alla Roma, si sono accodate Juve, Milan e Inter, tutte pronte a dare la caccia al centravanti.

I club italiani, forti del gradimento riscontrato da parte del calciatore, hanno portato avanti una sorta di asta al ribasso su un contratto da 6 milioni e mezzo di euro. In questa impasse generata anche dal tentativo di abbassare la richiesta dell’Atletico, fissata a circa 20 milioni, si è inserito un club che avrebbe in mano gli argomenti giusti per chiudere i conti.

Morata e il suo club dovranno sedersi a tavolino per capire se e come rifiutare la proposta in arrivo dall’Al-Shabab. Nelle ultime ore il club saudita, forte di una posizione economica con risorse praticamente illimitate, avrebbe accelerato i contatti presentando una proposta difficile da rispedire al mittente.

Un dirigente dell’Al-Shabab ha ammesso senza troppi giri di parole di aver recapitato agli spagnoli una offerta molto importante, sottolineando che l’obiettivo è di chiudere al più presto l’affare. Capitolo praticamente blindato quindi, in un mercato in cui i club arabi non hanno fino ad ora sbagliato un colpo.

Resta da capire quale sia la volontà del calciatore. Accettare o tentare ancora una esperienza di livello in Europa declinando un’offerta faraonica? Le prossime ore saranno di certo decisive, e i club di Serie A dovranno intensificare i contatti per evitare di perdere l’ennesimo obiettivo di mercato pronto a volare in Arabia.