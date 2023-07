Offerta record: adesso la Juve può cedere Vlahovic

Sembra sia arrivata l’offerta giusta per Dusan Vlahovic: ora la Juventus può davvero cedere l’attaccante serbo.

Non è un segreto che la Juve stia cercando di vendere Dusan Vlahovic per fare cassa e avere a disposizione la cifra necessaria per arrivare a qualche altro bomber. Il centravanti della Nazionale serba, acquistato dai bianconeri nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro (70 più 10 di bonus), ha avuto un buon impatto con la sua nuova realtà juventina e tutto lasciava immaginare un rapporto molto duraturo.

Tuttavia, la seconda stagione di Vlahovic in bianconero è stata decisamente complicata, tra infortuni e prestazioni non all’altezza. Secondo i tifosi l’attaccante ex viola è stato anche penalizzato dal gioco proposto da Allegri, troppo spesso difensivo e rinunciatario, senza dimenticare le vicissitudini extra campo della Juve che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni anche nello spogliatoio.

Sta di fatto che i rumors provenienti da Torino parlano di un feeling ormai compromesso tra Vlahovic e la Juve, in particolare tra il serbo e Allegri. Non a caso il tecnico livornese avrebbe dato l’ok a un’eventuale partenza del bomber, che continua ad avere estimatori in giro per l’Europa.

Vlahovic, cessione a un passo: arriva l’offerta

Fino a qualche giorno fa sembrava calda la pista che portava a Parigi, con il PSG pronto a presentare un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro alla Juve per assicurarsi Vlahovic. Tuttavia, nelle ultime ore pare che i parigini abbiano invece deciso di puntare su Harry Kane, in uscita dal Tottenham. Proprio l’inserimento del PSG per l’attaccante inglese ha spinto il Bayern Monaco a cercare alternative sul mercato. I bavaresi, infatti, sembravano a un passo da Kane ma ora potrebbero tornare di nuovo alla carica per Vlahovic.

Da quando è andato via Robert Lewandowski – trasferitosi al Barcellona – il Bayern Monaco non ha più avuto un centravanti di grande spessore. Ecco perché i bavaresi guardano con molto interesse a Vlahovic. Stando a quanto riportato dal sito Fichajes.net, i campioni di Germania sarebbero pronti a presentare un’offerta da 80 milioni di euro alla dirigenza bianconera.

Si tratterebbe del trasferimento più costoso della storia del Bayern Monaco (e della Bundesliga) assieme a quello di Lucas Hernandez, arrivato a Monaco di Baviera nel 2019 sempre per 80 milioni di euro. La Juve sfrutterebbe i soldi ottenuti dalla cessione di Vlahovic per lanciarsi su Romelu Lukaku, che ha ormai rotto con l’Inter.