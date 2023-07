Serie A: Ivanusec il prossimo colpo, club pronto a chiudere

Luka Ivanusec è pronto ad approdare in Serie A in questo calciomercato. Il club è pronto a chiudere. Ecco tutti i dettagli.

Luka Ivanusec potrebbe essere uno dei colpi della prossima Serie A. Il calciomercato è lungo, ma il croato sembra pronto al grande salto per sognare in grande e provare ad ambire traguardi importanti.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, un club di Serie A in questo calciomercato è pronto a sborsare oltre 10 milioni di euro per arrivare a Ivanusec. Si tratta di un colpo importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: Ivanusec in Serie A, affare possibile

Luka Ivanusec è uno dei giocatori destinati a fare il salto di qualità nel giro di davvero poco tempo. Marsiglia e Feyenoord hanno iniziato a sondare il terreno, ma ben presto potrebbero esserci l’inserimento anche di un’altra squadra italiana, pronta a rompere gli indugi e regalarsi un colpo importante oltre che di talento. Sono in corso riflessioni per cercare di capire la fattibilità di questa operazione e naturalmente valutare anche la questione economica. Ma si parla addirittura di una offerta superiore ai 10 milioni di euro per convincere Dinamo Zagabria e giocatore.

Entrando nei particolari, Konur non ha fatto il nome della squadra, ma la Fiorentina in passato ha sondato il terreno per Ivanusec e potrebbe essere proprio la Viola la squadra pronta ad accogliere il croato in questa sessione di calciomercato. Anche se molto dipenderà dalla volontà del diretto interessato e dalle cifre.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte della Fiorentina e dello stesso giocatore. Le offerte, come detto, non mancano e a questo punto la palla passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se sposare o no il progetto della Viola in vista della prossima stagione.

