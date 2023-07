Napoli beffato sul più bello, accordo lampo con la Roma

Il Napoli è stato beffato per questo colpo di mercato dai rivali giallorossi. Sembrava tutto fatto ed invece è arrivato lo scippo.

Il mercato del Napoli durante questa estate non è ancora sbocciato. La squadra di Rudi Garcia ha soltanto detto addio al difensore Kim Min-Jae, trasferitosi dopo solo una stagione al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria da più di 50 milioni di euro.

Ma la squadra azzurra deve segnalare anche una beffa a livello giovanile. Il club partenopeo infatti ha perso un grande prospetto che era già nel giro delle giovanili del Napoli. Un calciatore che, secondo gli addetti ai lavori, rappresenterebbe un vero e proprio investimento per il futuro.

Stiamo parlando del giovanissimo Saverio Vanacore, un calciatore che il Napoli aveva scovato dalla rinomata scuola calcio Azzurri, molto attiva nel lanciare i ragazzi di talento nell’area campana. Un classe 2010, ancora dunque molto giovane ed acerbo, che però pare avere tutte le caratteristiche per sfondare.

La Roma strappa al Napoli il baby Vanacore, promessa del calcio campano

Vanacore è un attaccante 13enne che è divenuto anche piuttosto noto a Napoli negli scorsi mesi. Sia per essere stato inserito sotto età lo scorso anno nell’Under 14 azzurra, ma anche per una challenge virale, in cui ha realizzato il numero record di 206 palleggi consecutivi con una pallina da tennis.

A strapparlo al Napoli è stata la Roma, società che al contrario di quella partenopea sembra investire e puntare molto sul vivaio. Lo dimostra anche la crescita e l’esplosione in prima squadra di molti ragazzi, da Bove a Zalewski passando per Tahirovic e Volpato. Ora i giallorossi hanno deciso di accaparrarsi le prestazioni di un talento assoluto come Vanacore.

Lo scorso anno la Roma aveva già convinto altri due baby calciatori del Napoli a trasferirsi nella capitale. Ovvero gli attaccanti Emanuele Modugno e Giovanni Malafronte. La conferma di come la società di De Laurentiis spesso sia poco attenta a coltivare e proteggere i propri piccoli fenomeni, ma anche di come sia facile per la normativa italiana strappare i baby talenti da un club qualsiasi.

Vanacore, attaccante o trequartista dotato di un piede mancino molto educato, sembrava già molto vicino al Bologna. Poi l’inserimento di Bruno Conti, responsabile dell’area scouting del vivaio Roma, ha fatto propendere il classe 2010 per il trasferimento a Trigoria. Lo vedremo probabilmente esordire in stagione anche nell’Under 15 giallorossa, con un occhio ovviamente al futuro in prima squadra.