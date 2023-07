Scamacca in Serie A, ma non alla Roma: colpo di scena sulla destinazione

Gianluca Scamacca pronto al ritorno in Serie A, ma non alla Roma a quanto pare, ora che si è liberato un posto per lui.

Il centravanti italiano, che ha voglia di tornare a competere in Serie A per riavvicinarsi a Coverciano, in Nazionale, saluterebbe così il West Ham dopo un solo anno di Premier League.

Sono diversi i rumors che hanno accostato Gianluca Scamacca in Serie A, precisamente alla Roma, ma non sarebbe ai giallorossi il futuro dell’ex Sassuolo. In passato ha già vissuto l’esperienza in Capitale, da centravanti delle giovanili del club capitolino, ma è in una rivale che vivrebbe il suo futuro in Serie A.

Calciomercato, riecco Scamacca in Serie A: la destinazione

Niente Roma, il club giallorosso potrebbe puntare su altro per sostituire Abraham e dare un compagno di squadra a Belotti, al quale alternarsi per il futuro.

C’è un club che dopo le diverse vicende di mercato legate al proprio attacco, in Serie A e ai vertici della classifica, avrà bisogno di un nuovo innesto.

Acquisto che arriverebbe dalla Premier League e dal West Ham, che lascerebbe così partire Gianluca Scamacca: può finire al Milan, come nuovo titolare da alternare ad Olivier Giroud per l’attacco di Stefano Pioli.

Mercato Milan, colpo Scamacca: la notizia dopo una cessione

Sono i colleghi de La Repubblica, nella loro versione in digitale, che svelano il futuro di Gianluca Scamacca. Il calciatore italiano, adesso che il Milan ha liberato un posto in attacco – oltre a quello di Ibrahimovic e Lazetic -, può finire in rossonero.

Ante Rebic ha fissato le sue visite mediche col Besiktas, trasferendosi così ad Istanbul e dunque al Milan, adesso, c’è spazio per Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano che ha voglia di ritornare in Serie A dopo l’esperienza vissuta agli Hammers in Premier League, troverebbe spazio in rossonero giocando un ruolo fondamentale tra le alternative di Pioli.

Il tecnico italiano, nella passata stagione, non ha praticamente mai potuto contare veramente su un’alternativa al francese. Ibrahimovic, spesso ai box, non ha dato mai modo di far rifiatare il centravanti francese ex Chelsea e Arsenal. Con Scamacca al Milan, le cose cambierebbero.