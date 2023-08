Calciomercato, colpo dall’Atletico Madrid: affare in dirittura d’arrivo

Negli scorsi giorni si è parlato tanto di quanto questo affare potesse stravolgere il calciomercato, e presto a quanto pare lo farà, visto che oramai si tratta di un’operazione in dirittura d’arrivo.

Nonostante tutte le complicanze e le incertezze del caso, sia del giocatore che dello stesso club, l’Atletico Madrid ha alla fine deciso di lasciar andare il ragazzo in questo calciomercato, che nei prossimi giorni, se non addirittura già nelle prossime ore, dovrebbe unirsi al suo nuovo club una volta definiti gli ultimi importanti dettagli dell’operazione.

I prossimi giorni saranno dunque quelli decisivi, ma senza troppi problemi potremmo anche sbilanciarsi parlando di un affare in dirittura d’arrivo.

Super colpo dall’Atletico Madrid: affare in dirittura d’arrivo

In questi ultimi giorni di calciomercato l’Atletico Madrid è al centro della scena non tanto per acquisti faraonici bensì per importanti e delicati operazioni in uscita. Il Cholo Simeone ha infatti deciso di sfoltire la sua rosa in vista di questa stagione, e non a caso ad oggi sono tanti i giocatori che hanno lasciato i Colchoneros. Fra questi principalmente sono presenti esuberi, ma nelle ultime ore si starebbe parlando della cessione di un giocatore il cui nome avrebbe e non poco scaldato la piazza.

Si tratta di una delle icone degli ultimi anni dell’Atletico Madrid, nonché l’acquisto più costoso nella storia del club madrileno. A quanto pare, stando alle ultime notizie, questo giocatore si starebbe seriamente apprestando a lasciare i Colchoneros in questo calciomercato a causa di alcune pesanti divergenze con l’ambiente. Essendo un nome altisonante, nel corso di queste settimane il ragazzo è stato accostato a tantissimi club, ma a quanto pare il suo futuro potrebbe essere in una rivale storica dell’Atletico Madrid.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da AS, il Barcellona starebbe spingendo per portare in blaugrana Joao Felix in questo calciomercato. I prossimi giorni potranno essere quelli decisivi, anche perché il club catalano potrebbe mettere a segno una cessione che sbloccherebbe una volta e per tutte le trattative con l’Atletico Madrid per il talento portoghese.

Barça, Xavi vuole Joao Felix: prima però c’è bisogno di cedere

Xavi vuole a tutti i costi Joao Felix nel suo Barcellona, giocatore ideale per il suo schemi di gioco. Il Barça però ha da che fare prima qualche cessione per poter affondare il colpo decisivo con l’Atletico Madrid per il portoghese, col quale il presidente Laporta ha raggiunto un accordo settimane fa.

Ad oggi la rosa di Xavi è già molto corta di suo, ma stando a quanto riportato da Sport il tecnico catalano potrebbe decidere di privarsi del talento di Abde in questo calciomercato pur di riuscire a chiudere l’affare Joao Felix. Il canterano piace tanto al Bayer Leverkusen, che potrebbe arrivare a pagare fino a 20 milioni di euro per strapparlo al Barcellona -che dal canto suo non opporrebbe resistenza- per portarlo in Bundesliga.

Se salta il Barcellona Joao Felix ha già pronta la destinazione alternativa

Il calciomercato è agli sgoccioli, manca sempre meno, ma la volontà di Joao Felix è sempre quella di lasciare l’Atletico Madrid. Ad oggi la preferenza del portoghese è il Barcellona, ovviamente, ma qualora la pista blaugrana dovesse complicarsi, l’ex Benfica potrebbe decidere di accettare anche l’offerta dell’Al-Hilal pur di lasciare i Colchoneros.