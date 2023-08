Calciomercato, trattativa sbloccata: Morata torna in Serie A

Dopo tante chiacchiere alla fine sembrerebbe essere una volta e per tutte sbloccata la trattativa per il ritorno in Serie A di Alvaro Morata in questo calciomercato. Oramai ai minimi storici con il Cholo Simeone, sin dalle primissime battute di questa sessione lo spagnolo aveva sin da subito messo in chiaro il suo desiderio di tornare in Italia, destinazione gradita a lui ma soprattutto alla sua famiglia.

Anche se con un pò di ritardo, e forse anche con qualche difficoltà di troppo, la volontà di Morata è ad un passo dall’essere realizzata. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore si sarebbe sbloccata la trattativa per il ritorno in Italia del bomber iberico, che scalpita per tornare a fare la differenza in Serie A.

Oramai manca sempre meno alla chiusura del calciomercato ed il tempo di conseguenza stringe, ma l’impressione è che questo affare sia in dirittura d’arrivo, e che dunque si farà.

Calciomercato, Morata in Serie A: ritorno di fiamma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alvaro Morata in questo calciomercato, che mai come in questi giorni è vicino al tornare in Serie A. Nonostante il Cholo ammiri lo spagnolo più di ogni altro giocatore in rosa, per determinazione al lavoro e costanza, il tempo all’Atletico Madrid per l’ex Juventus parrebbe essere giunto al capolinea, e la panchina dello scorso week-end contro il Real Betis ne è stata l’ennesima dimostrazione.

Il calciomercato però è agli sgoccioli, il temp stringe e Morata è ancora bloccato nella capitale spagnola, anche se ancora per poco. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore si sarebbe sbloccata in maniera definitiva la trattativa per il ritorno in Serie A dello spagnolo, tornato ad essere obiettivo di una big proprio in queste ultime ore dopo settimane dove le parti non sono state minimamente in contatto.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, c’è stato un ritorno di fiamma della Juventus per Alvaro Morata in questo calciomercato, che vistasi complicarsi la pista Romelu Lukaku, potrebbe sfruttare i soldi di una cessione in particolare per puntare tutto sullo spagnolo.

Juventus: prima la cessione, poi all-in su Morata

Gli ultimi giorni di calciomercato dalle parti della Continassa saranno particolarmente movimentati, anche perché la Juventus ha da che regalare qualche altro rinforzo ad Allegri per completare la rosa bianconera. Uno di questi potrebbe essere Alvaro Morata, che potrebbe tornare -per la terza volta- a Torino solo nel momento in cui la Vecchia Signora mettesse a segno una cessione importante.

Stando infatti alla rassegna stampa di questa mattina di Tuttosport, la Juventus starebbe pensando di puntare ancora una volta sullo spagnolo per andare a sostituire numericamente in rosa un’eventuale cessione di Moise Kean, che dopo le vicissitudini delle scorse settimane è per l’appunto in uscita dalla Vecchia Signora.

Non solo Morata: l’altro nome per l’attacco della Juventus

Il nome di Alvaro Morata è solo uno dei due nomi ai quali la Juventus starebbe pensando in questo calciomercato. Qualora Kean riuscisse ad essere piazzato, e l’ipotesi ritorno dello spagnolo dovesse nuovamente tramontare, la Vecchia Signora potrebbe fare un nuovo tentativo per Domenico Berardi del Sassuolo, che rimane un pallino di Cristiano Giuntoli.