Calciomercato, super colpo in arrivo: nuovo affare in Serie A

La Serie A si è decisamente presa la scena in questo calciomercato, e lo sta facendo anche in questi ultimi giorni dopo la -praticamente imminente- chiusura di un altro super colpo.

La big italiana ha difatti deciso di fare sul serio nel corso di quest’estate, e nonostante una cessione eccellente è riuscita a creare e mettere a disposizione del mister una rosa competitiva che possa puntare a migliorare i risultati della passata stagione. Messi a segno già un paio di rinforzi interessanti, la dirigenza è ora al lavoro, come anticipato, per mettere a segno un altro super colpo che sarebbe in addirittura d’arrivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore il club avrebbe raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento in Serie A del giocatore. Ci sono ancora sì da definire gli ultimi dettagli, ma l’affare si farà e presto il giocatore potrà essere messo a disposizione del mister.

Calciomercato, nuovo colpo in arrivo: altro affare in Serie A

La Serie A si sta rendendo ancora una volta protagonista in questo calciomercato, anche perché proprio in queste ore una big è al lavoro per la definizione di un affare che potrebbe andare decisamente a stravolgere gli equilibri tecnici all’interno non solo dello spogliatoio, ma anche del campionato.

Dopo settimane alla ricerca del profilo giusto sul quale andare ad investire, la dirigenza avrebbe finalmente preso la sua decisione, puntando su un giocatore funzionale agli schemi dell’allenatore, e che andrebbe anche a soddisfare le richieste di quest’ultimo, ma che soprattutto fa letteralmente impazzire di gioia tutti la piazza.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, la Lazio è in trattativa avanzata col Marsiglia per far sbarcare in Serie A Mattéo Guendouzi in questo calciomercato. L’intenzione di Lotito è quella di chiudere l’operazione con l’OM nelle prossime 48 ore, e l’impressione è che si è sulla buona strada per riuscirsi.

Serie A, Guendouzi alla Lazio: le cifre dell’imminente affare

La Lazio parrebbe essere vicinissima a Matteo Guendouzi del Marsiglia, centrocampista francese classe ’99 che andrebbe ad aggiungere fisicità e contrasto al centrocampo di Sarri, andando a completare il reparto con Kamada e Rovella accanto a Cataldi, Vecino e Luis Alberto.

Questo affare fra la Lazio ed il Marsiglia si potrebbe chiudere già nelle prossime 48, e dovrebbe andare in porto a circa 15 milioni di euro, bonus compresi, a favore dell’OM. Prima di definire l’operazione Guendouzi, però, il club biancoceleste ha però intenzione di mettere a segno prima una cessione, che dovrebbe essere quella o di Marcos Antonio o di Basic, che negli scorsi giorni è stato provato in un tentativo di scambio con l’Udinese per Samardzic.

Accordo raggiunto fra la Lazio e Guendouzi: i dettagli

Guendouzi presto diventerà un nuovo giocatore della Lazio, anche perché il centrocampista avrebbe già da tempo raggiunto un accordo col club di Lotito. A rivelarne le cifre è stato sempre stamattina Il Corriere dello Sport, che parla di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione per il centrocampista francese, che ora spinge col Marsiglia per sbarcare in Serie A alla corte di Maurizio Sarri.