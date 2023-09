Calciomercato: Joao Felix sta firmando, ha saltato l’allenamento

Le ultime ore di calciomercato saranno decisive anche per il futuro di Joao Felix, il talento portoghese dell’Atletico Madrid pronto ad una nuova avventura.

Il giocatore ha rotto completamente i rapporti con il suo attuale allenatore e club di Madrid e per questo motivo cha chiesto la cessione che gli sarebbe stata concessa, servirà ora trovare l’intesa che metta tutti d’accordo.

Sono due le possibili destinazioni del giocatore ed è corsa contro il tempo, lui ha già raggiunto l’accordo con il nuovo club e per molti mesi si è parlato anche dell’occasione in Serie A.

Calciomercato Serie A: Joao Felix sta firmando

Sembra ormai deciso che il futuro di Joao Felix non sarà più all’Atletico Madrid che ha investito oltre 100 milioni per lui gli scorsi anni. Ora però il giocatore e la società spagnola hanno rotto e lui cerca nuovi stimoli.

Stimoli che potevano arrivare anche in Serie A dove c’erano diverse società interessate a Joao Felix come anche Juventus, Milan, Inter e Roma. Alla fine però non sembra sarà in Italia il suo futuro.

Nuove notizie che arrivano in aggiornamento per quanto riguarda la decisione del calciatore che è pronto ad una nuova sfida. Le prossime ore sembrano quelle decisive per quanto riguarda il futuro di Joao Felix che ha trovato l’accordo con una nuova società di livello.

Atletico Madrid: Joao Felix ha scelto il Barcellona

Joao Felix vuole lasciare l’Atletico Madrid e firmare con il Barcellona. Questa la possibilità che può venire fuori nelle prossime ore. Infatti, il talento portoghese ha già l’accordo con il club catalano e aspetta l’intesa tra le due società.

Mancano poche ore però alla chiusura del mercato e se non dovesse concretizzarsi il trasferimento di Joao Felix al Barcellona allora il giocatore penserebbe di lasciare l’Atletico Madrid per una nuova pista.

Arabia Saudita: occasione Joao Felix

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Joao Felix che può lasciare l’Atletico Madrid e l’Europa e approdare in Arabia Saudita. Infatti, un’altra possibilità può venir fuori nelle prossime ore per quanto riguarda il trasferimento del giocatore che piace a diversi club sauditi.

Secondo le ultime notizie ci sarebbe addirittura anche già un accordo tra Joao Felix e i club in Arabia Saudita qualora non dovesse concretizzarsi il trasferimento al Barcellona. Nelle prossime ore può venir fuori una nuova novità per il talento portoghese che rinuncerebbe alla sua crescita per i soldi arabi.