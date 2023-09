Svolta in panchina: De Zerbi in una big, l’annuncio

Roberto De Zerbi sta facendo molto bene con il Brighton e continua ad essere nel mirino di diverse big. L’annuncio.

Roberto De Zerbi continua a lavorare molto bene con il Brighton e le sue prestazioni non sono sicuramente passate inosservate alle squadre, che hanno messo nel mirino il tecnico italiano.

E il passaggio di De Zerbi su una panchina di una big potrebbe avvenire in davvero poco tempo e c’è l’annuncio su questo. Naturalmente il tecnico sarà chiamato a poter ambire a traguardi importanti anche con le grandi squadre visto che stiamo parlando di un tecnico destinato in davvero poco tempo a raggiungere traguardi importanti.

Calciomercato: De Zerbi in una big, arriva l’annuncio

Roberto De Zerbi già in passato poteva approdare in una big, ma il tecnico ha preferito comunque accettare la proposta del Brighton per proseguire il percorso di crescita iniziato ormai da diversi mesi e che ha come obiettivo quello di riuscire il prima possibile ad arrivare a competere per traguardi ancora più importante. I ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità in questo senso.

Lo chef executive del Brighton ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha confermato l’interesse delle big nei confronti di De Zerbi, ma l’obiettivo del club è quello di tenerlo il più a lungo possibile. Siamo consapevoli che in Premier esiste un vero e proprio calciomercato degli allenatori durante la stagione e non si possono escludere dei colpi di scena nelle prossime settimane e vedremo cosa succederà per capire il futuro del tecnico bresciano.

Ma per De Zerbi si aprono le porte di una big e ben presto ci potrebbero essere delle novità in questo senso. Le big lo seguono e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera oppure no.

Mercato: anche la Juve pensa a De Zerbi

Sono diverse le squadre che iniziano a pensare a De Zerbi in vista della prossima stagione e tra le big ci sono anche Juventus e Roma. L’ultima parola, però, spetta direttamente al tecnico e non è da escludere che anche lui decida di proseguire questo percorso con il Brighton che, come detto in precedenza, gli ha sicuramente regalato molte soddisfazioni.