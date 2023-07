Juventus, blitz di Giuntoli a LA: affare vicino, si chiude

Attualmente in tournée negli Stati Uniti, oltre a lavorare sul campo la Juventus si sta dedicando molto anche al calciomercato, così da poter regalare a Massimiliano Allegri un paio di rinforzi di lusso per completare e rinforzare la rosa bianconera.

Dopo Weah, dunque, la Vecchia Signora vorrebbe chiudere almeno un altro paio di colpi, uno dei quali potrebbe essere addirittura vicino alla chiusura stando alle ultime notizie. A quanto pare, infatti, Giuntoli si sarebbe reso protagonista di un blitz a Los Angeles che avrebbe decisamente dato una svolta alle trattative per il giocatore.

Dopo settimane di stallo, dunque, l’impressione è che ora l’affare sia finalmente vicino alla chiusura. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.

Calciomercato Juventus, blitz di Giuntoli decisivo: si chiude

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, desiderosa di prendersi la scena con qualche colpo interessante volto a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri.

Dopo l’ultima, comunque deludente, stagione, la Vecchia Signora si è resa conto di dover investire in diversi reparti per poter tornare ad essere una volta e per tutte competitiva, sia in Italia -soprattutto- che in Europa. A fronte di questo, nel corso di queste prime settimane di preparazione, la lista di Giuntoli si sarebbe riempita di nomi importanti che possano fare al caso dei bianconeri, ma l’attenzione del nuovo capo dell’area sportiva della Juventus si sarebbe posata su un giocatore in particolare, per il quale il club italiano sarebbe disposto a fare anche uno sforzo economico, e non solo, importante.

Stando infatti a quanto riportato oggi dall’edizione di Sport Mediaset, a conferma anche di quello che si è detto negli scorsi giorni, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo decisivo per Kessié in questo calciomercato. A conferma di questo, secondo il giornalista Marco Barzagli, Giuntoli avrebbe addirittura in programma un blitz presso l’albergo del Barcellona a Los Angeles per provare a chiudere in tempi brevi l’operazione.

Juventus, tutto su Kessié: le ultime

La Juventus ha deciso che sarà Franck Kessié il colpo della sua estate di calciomercato. L’ivoriano piace, forse anche troppo a Massimiliano Allegri, che a quanto pare avrebbe chiesto a Giuntoli di fare di tutto pur di riuscire a portare l’ex Milan in bianconero, complice ancora l’incognita relativa a Paul Pogba.

Al momento, però, Juventus e Barcellona sarebbero decisamente distanti. La Vecchia Signora offre 15 milioni di euro, senza bonus, mentre il Barça ne vorrebbe almeno il doppio, ovvero 30. Le parti, però, si potrebbero incontrare in una sorta di via di mezzo, che potrebbe essere rappresentata dalla formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.

Calciomercato Juventus: Kessié dipende dalle cessioni

Se le richieste del Barcellona rimangono queste, la Juventus ha prima da che cedere per poi affondare il colpo decisivo su Kessié in questo calciomercato. I principali indiziati a lasciare Torino quest’estate sono, fra gli altri, McKennie e Zakaria, con lo svizzero richiesto soprattutto in Germania. I prossimi giorni, dunque, potranno essere fondamentali per capire come la Juventus si continuerà a muovere in questa sessione.