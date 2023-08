Serie A: offerta inaspettata, lo portano via da Milano

Ultimissimi giorni di calciomercato anche per la Serie A che tra acquisti e cessioni quest’anno ha fatto davvero grandi operazioni. C’è ora pronta una svolta per il prossimo colpo che può andar via da Milano.

Il giocatore potrebbe andare verso la direzione d’uscita in vista di queste prossime ore perché ci sarebbe un’offerta inaspettata che porterebbe il club ad accettare anche se è considerato un titolarissimo dall’allenatore.

Svolta improvvisa con i tifosi che ora vogliono capirne di più riguardo questa possibile partenza last minute negli ultimi giorni di calciomercato da parte del giocatore.

Calciomercato Serie A: lascia Milano, arriva l’offerta

Possibile colpo di scena in Italia dove un altro grande giocatore è pronto a dire addio al nostro campionato di Serie A. Perché stiamo parlando di un calciatore che è considerato un punto di riferimento da parte del proprio allenatore e che non vorrebbe lasciarlo andare, così come anche i tanti tifosi. Ma niente da fare, la svolta con l’uscita del calciatore verso un nuovo campionato sembra imminente. Tanti trasferimenti con cessioni impossibili da fermare per il fenomeno Arabia Saudita, ma non è l’unico campionato a convincere i nostri talenti.

Infatti, in questi ultimi anni anche un altro campionato ha preso sempre più quota pagando anche stipendi alti e convincendo i giocatori ad andare via dall’Italia. E’ anche questo il caso che si sta venendo a creare con la società che resterebbe quasi costretta ad accettare se dovesse arrivare il rilancio giusto. Il giocatore sarà poi pronto a lasciare Milano se dovesse concretizzarsi in maniera seria il tutto, come anche l’offerta di stipendio per i prossimi anni.

Ci sono ora degli indizi maggiori riguardo il possibile addio del giocatore dal campionato di Serie A. Perché adesso c’è un club pronto a definire gli ultimi affari visto che il mercato è ormai agli sgoccioli e potrebbe venirsi a creare una situazione di addio da parte di un top della rosa pronto ad iniziare una nuova avventura con un altro club improtante.

Calciomercato Milan: Krunic via, rilancio del Fenerbahce

Continua il forte pressing del Fenerbahce per Rade Krunic del Milan, con l’intenzione del club turco di portare via dall’Italia il centrocampista. Dopo le prime due offerte è pronta una terza, con un rilancio che potrebbe essere decisivo per la chiusura dell’affare.

Secondo fonti turche presto il Fenerbahce farà il rilancio decisivo per avere il via libera da parte del Milan per il trasferimento di Krunic con una nuova offerta.

Milan: Pioli lascia andare Krunic

Il centrocampista è ormai da tempo sempre più centrale nel progetto di Stefano Pioli e per questo motivo inizialmente è stato dichiarato incedibile. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare per il futuro di Krunic sempre più vicino al Fenerbahce.

Il club rossonero però capisce anche la possibile scelta dello stesso Krunic, visto che il Fenerbahce è pronto a garantirgli un contratto importante da 3 milioni a stagione, il doppio rispetto quanto prende al Milan.