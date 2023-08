Juventus: lo stanno vendendo, accordo ad un passo

Il futuro del giocatore con la Juventus potrebbe essere arrivato al capolinea. Ci sono ora degli aggiornamenti di mercato che potrebbero svelare quello che accadrà da un momento all’altro.

La società si ritrova in una situazione non facile e per questo motivo dovrebbe provare e vendere diversi top player per inserire poi nuovi colpi in squadra.

Novità delle ultime ore per quanto riguarda il futuro del giocatore che sta penando anche lui di lasciare la società attuale per andare a firmare con una nuova squadra.

Calciomercato Juve: cessione in arrivo

Sono diversi i top player della Juventus che possono lasciare il club nel giro delle prossime ore. Tra questi spunta il nome di uno dei giocatori più forti del momento che però ha affrontato un periodo davvero difficile e spera di potersi riscattare in vista delle prossime settimane subito con l’inizio della nuova stagione. Perché ora ci siamo e le parti sono sempre più vicine ad un possibile addio. sarà decisivo questo ultimo mese di mercato per affrontare la nuova stagione poi in vista dei prossimi anni.

Ci sono alcuni giocatori della Juventus che ancora non sanno se resteranno o meno in bianconero. Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire. Infatti, al momento ancora non è chiaro che futuro aspetterà a Chiesa e Vlahovic per la nuova stagione. Perché la società li ritiene veramente importanti, così come anche lo stesso allenatore. Allo stesso tempo però se dovessero arrivare delle importanti offerte che cambierà poi tutto.

Perché Chiesa e Vlhaovic sono importati per la Juve ma non incedibili e dovessero arrivare le offerte irrinunciabili per loro e i giocatori allora la situazione sarà gestita diversamente. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come andrà a finire visto che due club si sono seriamente interessati ora a loro.

Juventus: due offerte per Chiesa

Per l’esterno italiano classe 1997 sono arrivati segnali importanti dall’estero. Perché ci sono apprezzamenti e presto offerte ufficiali da due club inglesi come Aston Villa e Newcastle per Federico Chiesa. I due club sono pronti a mettere 50 milioni di euro più bonus sul piatto per convincere la società bianconera che potrebbe anche dire sì a certe cifre.

Dall’altra parte poi servirà capire quale può essere la risposta di Chiesa. Il giocatore vorrebbe restare in Italia e alla Juve per riscattarsi e trovare ritmo in vista degli Europei 2024. Allo stesso tempo però bisognerà vedere che tipo di offerte economiche arriveranno al giocatore.

Calciomercato Juventus: offerte per Chiesa

Aston Villa e Newcastle sono pronti ad affondare il colpo per Chiesa che è in scadenza nel 2025 e può andare ad accettare un super ricco nuovo contratto anche più lungo.