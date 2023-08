Sara Croce esagerata, la giacca si apre e sotto non c’è niente

Bellissima e perfetta Sara Croce, la modella e personaggio televisivo divenuta famosa per il proprio fascino: la posa stavolta è da censura.

Il programma Mediaset Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis ormai da diversi anni, è un coacervo di personaggi interessanti e di vario genere. L’ironia ed il sarcasmo del noto conduttore romano è accompagnata dalla presenza di alcuni co-protagonisti entrati nell’immaginario collettivo.

Personaggi spiritosi, fuori di testa, un micro-mondo sociale davvero particolare ma realistico. Tra cui spiccano alcune presenze femminili di assoluto fascino e sex-appeal. Tra queste spicca il personaggio della ‘Bonas‘, ovvero la tipica ragazza dalle fattezze prorompenti, chiamata in causa per distrarre i concorrenti maschi dalle domande di Bonolis.

Fino allo scorso anno ad indossare i panni della Bonas è stata la modella Sara Croce. Una vera fedelissima di Bonolis, visto che la giovane aveva già partecipato a Ciao Darwin (altro programma cult di Canale 5) nel ruolo di Madre Natura. Biondissima, giunonica e praticamente perfetta, la Croce non è mai passata inosservata agli occhi del grande pubblico.

Sara Croce, sotto il vestito niente: la foto su Instagram fa impazzire tutti

Sara Croce nell’ultima stagione non ha fatto parte del cast di Avanti un Altro, per via della consueta rotazione effettuata tra i vari co-protagonisti della trasmissione. Al suo posto Bonolis ha puntato su Sophie Codegoni, altra influencer bellissima divenuta celebre per la partecipazione al Grande Fratello Vip 2022.

Ma nel frattempo la Croce spopola sui social. Il suo profilo Instagram è seguitissimo, visto che ad oggi vanta ben 1 milione di follower. Il motivo è chiaro: Sara è una donna dalla bellezza esaltante, dal viso angelico e dal corpo praticamente perfetto. Una modella vera e propria che fa la sua ottima figura in ogni contesto.

Uno degli ultimi scatti postati sui social ha avuto addirittura bisogno della censura. Sara Croce si è messa quasi a nudo per un photo-shooting in bianco e nero: sotto la giacca elegante, la modella 25enne si è mostrata senza niente, facendo intravedere il seno coperto da un ‘cerotto posticcio’ per evitare nudità eccessive.

Ovviamente tale scatto è stato super-apprezzato dai tanti follower maschi della Croce, che sul suo account di Instagram non smette di pubblicare immagini di sé stessa in grande spolvero ed in pose certamente intriganti. In attesa di tornare in TV, con alcuni progetti che starebbe prendendo in considerazione, Sara Croce ha detto stop alle storie d’amore. La giovane modella si gode l’estate da single dopo la rottura con il suo ultimo compagno, il calciatore Gianmarco Fiory.