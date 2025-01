Calciomercato Juve: il difensore arriva dall’Udinese

Arrivano aggiornamenti di mercato riguardo l’arrivo del prossimo difensore per la Juventus. Ecco le ultimissime sul prossimo colpo dei bianconeri.

La Juve non si è ancora mossa in difesa. Nonostante alla dirigenza bianconera fosse già noto l’acquisto di un difensore centrale, per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal, Giuntoli in questi mesi a seguito a vuoto alcuni calciatori, che per gennaio non si muovono.

E’ l’esempio di Hancko, con cui c’è già un accordo di massima ma per giugno, e lo stesso Araujo che il Barcellona non lascerà andar via.

Adesso i bianconeri sono pronti a bussare alla porta dell’Udinese ma non per Bijol, dichiarato incedibile dalla società friulano. Ma per un altro giovane talento, ecco i dettagli.

La difensa della Juventus sta reggendo, con Kalulu e Gatti chiamati agli straordinari. Entrambi, infatti, non hanno alternative, con la società che ha deciso di mettere fuori rosa anche Danilo, che rappresentava l’unica alternativa nel reparto difensivo.

Giuntoli, adesso, ha fretta di chiudere per l’arrivo di un difensore centrale. E così, dopo i tira e molla per Araujo e Hancko, con Tomori sullo sfondo, il club cerca l’intesa per un altro calciatore che potrebbe arrivare dall’Udinese.

Infatti, nelle ultime ore è arrivata la notizia di un forte interesse dei bianconeri nei confronti del calciatore che può giocare sulla destra ed essere una valida alternativa ai titolari di turno.

Calciomercato Juventus: chi prendono in difesa?

In attesa di capire se ci sarà una svolta per quanto riguarda l’arrivo di Tomori alla Juventus, che può costare fino a 30 milioni di euro, i bianconeri sono a lavoro anche per un altro colpo in difesa.

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, la società ha messo gli occhi su due calciatore, uno dei quali gioca nell’Udinese.

Il primo nome è Brassier del Brest ma attualmente in prestito al Marsiglia. Il calciatore, che è stato seguito in passato da Motta visto che era nel mirino del Bologna, può giocare sul centro sinistra ed essere adattato anche come terzino.

L’altro profilo, invece, riguarda Kristensen dell’Udinese che è il nome nuovo per la retroguardia della Juventus.

Kristensen alla Juventus? La decisione dell’Udinese

Il calciatore è un giovane di prospettiva che si è fatto valere ad Udine. Nell’ultimo periodo ha conquistato il posto da titolare anche se per i friulani non ci sarebbero problemi a cedere alla Juventus Kristensen, che può essere acquistato da Giuntoli anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.