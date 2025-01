Inter, via libera Frattesi: già preso il sostituto

Svolta immediata di calciomercato che riguarda proprio l’Inter pronta a vendere Davide Frattesi e chiudere il rinforzo nella zona di centrocampo che accontenta Simone Inzaghi.

La società nerazzurra deve fare i conti con quelli che sono i problemi economici che complicano il mercato da diversi anni e per questo motivo che si sta cercando di migliorare piano piano la rosa in diversi modi. Adesso arrivano delle nuove notizie che riguardano ciò che può chiudere l’Inter con un nuovo acquisto e la cessione di Frattesi.

La società ha valutato circa 40 milioni di euro il proprio centrocampista della Nazionale Italiana che è pronto a prendere una strada diversa in vista delle prossime ore già. Perché si parla di quella che può essere la cessione di Frattesi dall’Inter e per farlo servirà però chiudere un nuovo arrivo. Già pronto l’acquisto che ha fatto il club per il suo allenatore che può mantenere alta la competitività della rosa.

Calciomercato Inter: chiuso il colpo per il dopo Frattesi

Svolta immediata che può arrivare già in queste prossime ore perché l’Inter vuole vendere Frattesi scontento e fare cassa e allo stesso tempo può inserire in rosa un giocatore comunque di importanti qualità che può far felice i conti e anche lo stesso allenatore che si aspetta qualche mossa dalla società in questo mercato invernale.

C’è già l’accordo totale trovato da Inter e Bologna per quello che può essere l’acquisto di Fabbian a titolo definitivo per in nerazzurri. Perché la società milanese in questi anni ha lasciato andare il proprio talento per giocare con la maglia del Bologna e ora può tornare a vestire la maglia dell’Inter.

Attenzione alla possibilità da parte dell’Inter che può esercitare il diritto di recompra per Fabbian pagando 12 milioni al Bologna, un’operazione che sembra sempre più vicina alla chiusura se dovesse arrivare la cessione di Frattesi.