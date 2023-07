Juventus, Pogba in Arabia: scelto il sostituto, Inter beffata

La Juventus deve concludere diverse operazioni in entrata con nuovi acquisti che possono andare a migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Il club bianconero vuole a tutti i costi riscattare gli ultimi due anni deludenti e viaggiano tutti verso la stessa direzione tra società, allenatore, staff e calciatori. Per questo motivo sono in arrivo degli aggiornamenti.

Importanti notizie di mercato per la Juve che rischia seriamente di dover dire addio a Paul Pogba per un ritorno che non è stato per niente come lo si aspettava, ora la società ha già scelto il sostituto del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus: addio Pogba, lo cedono in Arabia

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte calciomercato per la Juventus tra acquisti e cessioni, ma in particolare per quelle che saranno le operazioni importanti in uscita del club bianconero. Perché al momento la situazione è la seguente, con La Gazzetta dello Sport che svela le prossime mosse per il centrocampista francese Paul Pogba che piace molto all’Al Ahli che vuole portarlo in Arabia Saudita con un’offerta troppo importante per il giocatore. Alla Juventus andranno circa 10 milioni per il cartellino del giocatore.

Sarebbe una grande operazione per la Juventus che andrebbe a risparmiare 30 milioni di euro di stipendi per la cessione di Pogba. Soldi utili che saranno poi subito reinvestiti da parte della società per i bianconeri. Ma sono diversi i nomi nel mirino per sostituire il giocatore che sembra deciso a lasciare l’Italie e l’Europa.

Alla fine Pogba non ha spinto per l’addio ma la Juve si è resa conto che si tratta di un’importante offerta e occasione sia per il giocatore che per il club stesso. Per questo motivo è già stato scelto il sostituto per quel ruolo di centrocampo.

Juventus: Kessie al posto di Pogba

La prima scelta per la Juventus porta il nome di Franck Kessie, l’ex giocatore del Milan che oggi è al Barcellona ma in uscita. Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore pronto a ritornare.

C’è una chiara scelta di Allegri che vota per far tornare Kessie in Serie A e per averlo a disposizione in caso di cessione di Pogba che è ad un passo dall’Arabia Saudita.

Sostituto Pogba: i nomi della Juve

Non solo Kessie può tornare in Italia e firmare con la Juventus. Perché è aperta la caccia all’erede del francese Paul Pogba che andrà in Arabia Saudita (salvo sorprese). I nomi sul taccuino del nuovo ds Giuntoli sono quelli tra i più conosciuti. Ci sono Kessie del Barcellona, Koopmeiners dell’Atalanta, De Paul dell’Atletico Madrid e anche il giovane Diarra dello Strasburgo.