Lazio: Milinkovic Savic non pagato, Lotito sbotta

Spunta il caso di calciomercato che riguarda Milinkovic Savic e la Lazio. Adesso arriva lo sfogo del presidente Claudio Lotito in vista di quello che accadrà nelle prossime ore.

Una situazione particolare che potrebbe evolversi in diversi modi, perché ora sembra che ci sia stato un problema di soldi riguardo il pagamento e questo fa sollevare un polverone non indifferente.

Situazione da capire e monitorare in vista delle prossime ore perché ora i tifosi della Lazio vogliono capirne di più, ma ancora più di loro c’è l’allenatore Maurizio Sarri che vuole si risolva tutto il prima possibile.

Calciomercato Lazio: caso Milinkovic Savic

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di Milinkovic Savic con il centrocampista serbo che era diviso tra tre strade che avrebbe potuto percorrere: rinnovare con la Lazio perché in scadenza 2024, approdare alla Juventus che era il club più interessato a lui e scegliere di cambiare totalmente tutto per il finale della sua carriera accettando l’offerta dell’Arabia Saudita. E’ proprio quest’ultimo passaggio che è accaduto, perché il giocatore ha sorpreso tutti e ha scelto l’importante offerta economica degli sceicchi.

Milinkovic Savic si è fatto convincere dall’Al Hilal con una maxi offerta di 90 milioni di euro (bonus compresi) in tre stagioni. Allo stesso tempo al club biancoceleste un’ottima offerta da 42 milioni di euro pagabili in 2 o 3 rate. Ma ora qualcosa potrebbe complicarsi perché la Lazio può bloccare tutto con il proprio presidente Claudio Lotito. Giungono delle nuove notizie inerenti al futuro del calciatore per questo trasferimento in Arabia Saudita.

Al momento è tutto fermo, nonostante sia stato pubblicato dall’Al Hilal il video annuncio dell’acquisto di Milinkovic Savic che però per il momento è ancora un giocatore della Lazio. Perché non è arrivata nessuna cifra nelle casse del club italiano al momento e per questo motivo Lotito ha deciso di fermare tutto. Finché non arriverà la prima rata non si sbloccherà l’affare.

Milinkovic Savic Al Hilal: Lotito chiede la prima rata

Non è arrivato ancora nessun pagamento per il trasferimento di Milinkovic Savic all’Al-Hilal che ora fa esplodere un caso per la Lazio. Dopo 8 stagioni il giocatore lascerà la Capitale, ma prima dovrà attendere che arrivi il transfer dell’Al Hilal per chiudere in maniera ufficiale Milinkovic Savic.

Lazio: sfogo do Lotito su Milinkovic Savic

A dare la conferma di quanto accaduto è stato direttamente il presidente Claudio Lotito che si è sfogato nelle ultime ore sul caso Milinkovic Savic. Queste alcune delle sue parole:

“Io non ho ancora ricevuto i soldi. Non concederò il transfer finché non li vedo. Pagare moneta vedere cammello”.