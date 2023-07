Calciomercato, in Serie A arriva grazie alla clausola: l’annuncio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati al futuro del calciatore. Arriva in Serie A grazie alla clausola, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: Juve o Napoli, arriva grazie alla clausola

Dalla Spagna arrivano le ultimissime indiscrezioni di calciomercato riguardo Napoli e Juventus. Le due società si stanno dando battaglia per prendere subito il calciatore che ha già aperto all’addio in corso di questa sessione estiva 2023 .

Secondo le ultime indiscrezioni, c’è il Napoli pronto a pagare la clausola di Le Normand. Il difensore è l’obiettivo principale del club azzurro, alle prese con il sostituto di Kim che s’è trasferito al Bayern Monaco. De Laurentiis avrebbe deciso di accelerare i tempi e chiudere in fratta per il difensore spagnolo.

In passato accostato anche alla Fiorentina, questa volta De Laurentiis può finalmente chiudere per portare a Napoli Le Normand che è diventato un obiettivo di mercato anche della Juventus. Gli azzurri hanno un asso nella manica, che è la disponibilità economica che attualmente i bianconeri non hanno. La società di Aurelio De Laurentiis ha la possibilità di pagare la clausola del giocatore di proprietà del Real Sociedad.

Il prezzo stabilito per la cessione di Le Normand al Napoli è di 40 milioni di euro, questa la cifra che servirà per liberare il centrale dal suo club.

Nel corso dell’ultima stagione in Liga, Le Normand s’è consacrato attirando l’attenzione di numerose società. Ha mostrato una leadership incredibile ed una sicurezza fuori dal normale. Ecco perché società come Napoli e Juventus hanno iniziato a seguirlo con particolare interesse.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportato da EL Nacional, su Le Normand c’è il forte interesse del Napoli che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Nell’idea degli scout azzurri, è il sostituto perfetto di Kim Min-Jae. Inoltre, con il Real Sociedad il Napoli è pronto a discutere anche di altri calciatori come Takefusa Kubo, obiettivo per la fascia.