Niente iscrizione al campionato: la decisione sul ricorso

In queste ore si segnerà il futuro nel prossimo campionato della squadra, che in realtà non ha tante speranze di poter risorgere indenne dalle ceneri. Dopo essersi vista respingere l’iscrizione per mancanza di elementi essenziali, la società ha immediatamente fatto ricorso alle autorità competenti, così da riuscire a far rivalutare la propria posizione in vista dell’imminente, prossima, stagione.

Le speranze di buona riuscita in questo obiettivo da parte dei legali del club erano tante, ma come invece ci si poteva aspettare il tutto non è andato secondo gli sperati piani. La squadra, dunque, rischia seriamente di non riuscire ad iscriversi al prossimo campionato a questo punto della questione, visto che la decisione sul ricorso sembrerebbe essere tutt’altro che positiva.

Niente iscrizione al campionato: il club riparte dalla Serie D

Dopo essersi salvata sul campo, mantenendo la categoria con le unghie e con i denti, la squadra rischia di vedersi strappare dalle mani quello che è stato meritatamente conquistato. Il fatto è che nel corso di queste settimane pre ritiro la società, accompagnata dai suoi legali, ha fatto di tutto per cercare di riuscire ad evitare il disastro, ma il fatto è che col passare dei giorni questo si è dimostrato essere un qualcosa di troppo più grande rispetto al club.

Ed ecco che le prime preoccupazioni salgono a galla, con i tifosi semi-disperati, convinti che nulla si possa più fare per salvare la propria squadra, che altro non deve fare che lasciarsi andare al suo crudele destino. Dopo un tentativo, respinto, il club ha presentato immediatamente ricorso alle autorità amministrative competenti, ma l’impressione è che arrivati a questo punto, con la stagione alle porte, davvero non si possa fare più nulla.

A confermarlo è stato anche il quotidiano La Nazione, fra le cui colonne si può leggere sì la presentazione del ricorso da parte del Siena contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C deciso dalla Covisoc, ma anche la difficile realizzazione di questo, con i bianconeri sempre più relegati alla Serie D.

Siena: il ricorso c’è, ma il destino parla di Serie D

Il Siena ci sta provando in tutti i modi, vuole mantenere la categoria anche nella prossima stagione, ma la giustizia sportiva è pronta a sottrargliela dopo la decisione presa negli scorsi giorni dalla Covisoc.

L’esclusione dalla prossima Serie C è un colpo difficilmente digeribile per il club e la piazza bianconera, ma l’impressione è che nel destino della storica società toscana ci sia sempre più la Serie D. Nonostante il ricorso presentato da Montanari nelle scorse ore, infatti, La Nazione riporta come ci siano scarsissime possibilità che questo possa avere risvolti positivi, vista l’assenza di alcuni incartamenti obbligatori a corredo della domanda d’iscrizione della Lega Pro.

Siena in Serie D, chi ripescato? Le ultime

Con il Siena in Serie D potrebbero aumentare le possibilità per altri club di essere ripescati. Al momento non sono stati ancora fatti nomi in merito, ma l’impressione è che la scelta possa alla fine ricadere sul Sangiuliano City, che proprio nelle scorse settimane, tramite il suo amministratore delegato, aveva denunciato l’operato del Siena, a livello di iscrizione, pur di riuscire nel mantenimento della categoria. Al momento il quadro della prossima Serie C non è ancora completo, nella speranza che, però, presto possa risolversi la questione.