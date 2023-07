Eva Padlock, esplode (quasi) tutto al mare: la visione è scottante

Eva Padlock in spiaggia infiamma tutto: la sua visione è da urlo, non lascia nulla all’immaginazione

La prova costume è ampiamente superata, qualora vi fosse qualche dubbio. Eva Padlock, in questi primi giorni di estate, ha deciso di trasformare l’aria in bollente, più delle temperature che stanno attanagliando l’Italia in questi giorni. La bellissima influencer spagnola è diventata sempre più esagerata, con post di fatto vietati ai deboli di cuore.

Ogni scatto è semplicemente devastante, perché la Padlock è pressocché perfetta ed i suoi due milioni di follower l’hanno notato nitidamente. Un vero e proprio incanto fin da quando frequentava le piste nelle vesti di ombrellina; tutine attillate che sembravano una seconda pelle a mettere in risalto il suo corpo magnifico e le curve più pericolose di quelle presenti sui circuiti di gara.

Poi è stata la volta di Instagram e sui social è diventata una sorta di icona in brevissimo tempo. Ed ancora oggi è una sorta di punto di riferimento; c’è chi ha addirittura attivato le notifiche per ogni suo post, proprio per non perdersi alcun scatto.

Eva Padlock incanta in spiaggia: il suo bikini è mini

La modella spagnola, d’altronde, sa come far girare la testa a tutti. Spesso l’abbiamo vista con indosso della micro lingerie a coprire lo stretto necessario, a volte nemmeno quello, con tutto in mostra.

Una bellezza mozzafiato che anche in bikini rende alla perfezione. E proprio nell’ultimo post si è lasciata immortalare in spiaggia con un costumino davvero piccolo. La Padlock, nella prima immagine del suo post, è di spalle sul bagnasciuga. I lunghi capelli bagnati le scivolano oltre la scapola sinistra per un effetto ancor più sensuale.

Il costume è formato da un perizoma nella parte inferiore a lasciare completamente scoperto il suo perfetto fondoschiena, mentre il reggiseno è classico legato con i lacci dietro la schiena ed al collo. Nella seconda foto, invece, è stesa con la schiena sulla sabbia – anche se, a vedere dalla foto, è una spiaggia composta prevalentemente da pietre – a prendere il sole con tanto di reggiseno slacciato.

Foto bollenti davvero e chissà se gli altri balneari avranno riconoscuto le curve pericolose ed il giunonico décolleté della bellissima spagnola. Di certo c’è che le sue immagini hanno ricevuto tantissimi like e commenti, di fatto in ogni lingua, dall’inglese allo spagnolo fino all’italiano, segnale inequivocabile di come sia ormai apprezzata a livello mondiale.