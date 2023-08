Calciomercato Juventus: aggiornamenti su Lukaku, le ultime novità

Arrivano nuove news di calciomercato sulla trattativa Juventus Chelsea per Romelu Lukaku. Ecco cosa sta succedendo.

Dopo aver terminato la tourneé negli Stati Uniti, la Juventus è tornata in Italia. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì, intanto Allegri aspetta notizie in merito alla trattativa per l’arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku. L’attaccante è stata la prima richiesta di Max Allegri che sta spingendo, più di tutti, affinché si chiude positivamente questo affare. Tutto dipenderà anche da Dusan Vlahovic. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Chelsea Juventus Lukaku.

Weekend d’attesa per Allegri e tutti i tifosi della Juventus. Proseguono i contatti tra i due club, il Chelsea ha aperto allo scambio con Vlahovic. I Blues sono disposti anche a pagare la Juventus, visto che il valore del serbo è maggiore considerando anche la giovane età dell’ex Fiorentina rispetto ai 30 anni di Romelu. La situazione è in evoluzione: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa svelati direttamente dalla redazione di Sky Sport.

Calciomercato Juventus: svolta Lukaku, settimana decisiva

Si susseguono le voci di calciomercato relative a questo affare tra Juventus e Chelsea con protagonisti i due bomber Vlahovic e Lukaku. Arrivano nuove indiscrezioni e aggiornamenti su questa trattativa. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo di massimo, visto che comunque Romelu non rientra più nei piani di Pochettino.

Discorso diverso, invece, per Dusan Vlahovic. L’investimento fanno un anno e mezzo fa per l’attaccante ex Fiorentina è stato davvero oneroso. I bianconeri hanno scommesso su di lui a tal punto da non rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Una scelta chiara della società che intravedeva in Dusan l’attaccante del futuro. E invece le cose sono cambiate. La scorsa stagione non è stata positiva, anche a causa della pubalgia che ha frenato il giocatore. Intanto, alla Juventus sono cambiate tante cose con i nuovi dirigenti che sono entrati in scena e con Allegri che ha cambiato idea riguardo Vlahovic.

Il tecnico ha chiesto alla società uno sforzo per portare alla Juventus Lukaku in questo calciomercato estivo 2023. La conditio sine qua non è la cessione di un big: da qui è nata l’idea dello scambio, con il Chelsea, tra i due giocatori che porterà nelle casse dei bianconeri almeno 35-40 milioni.

Calciomercato: entra nel vivo l’affare con il Chelsea, svolta vicina

Come riportato da Sky Sport, Juventus e Chelsea continuano a trattare per il passaggio di Romelu Lukaku in bianconero, con Vlahovic destinato invece al club londinese.

C’è ancora distanza sulle valutazioni dei due giocatori nonostante i continui colloqui tra le due società. Attese novità non prima di settimana prossima.