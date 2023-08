Roma, in attacco cambia tutto: colpo dalla Premier

Incassate le ultime delusioni sui colpi che si sperava poter mettere a segno in attacco, lo Special One ora guarda in Inghilterra

La ricerca, che si sta facendo sempre più affannosa, continua. Dalle parti di Trigoria, sede del quartier generale giallorosso, stanno ancora tutti maledicendo l’infortunio occorso a Tammy Abraham nei minuti finali dell’ultima giornata del campionato scorso. Innanzitutto, il calciatore era stato proprio in quei giorni oggetto di un’offerta di 31 milioni dall’Everton. Se anche non fosse stato ceduto, l’ex Chelsea sarebbe rimasto come risorsa prioritaria – assieme al ‘Gallo’ Belotti – per la stagione a venire. Tutto in fumo. Il castello di carte in aria. L’operazione e lo stop priveranno i giallorossi del centravanti inglese almeno fino a febbraio. Da quel momento Tiago Pinto ha avviato la difficile caccia al centravanti da garantire a Mourinho.

Sondate senza successo, da qualche mese a questa parte, le piste Mauro Icardi, Alvaro Morata, Gianluca Scamacca – sul prodotto delle Giovanili giallorosse i blitz dell’Inter e poi quello dell’Atalanta hanno letteralmente lasciato di sasso la Roma, il club capitolino si trova ancora senza attaccante. E la stagione è prossima a prendere il via. La necessità di vendere ancora – dopo la prima campagna di epurazioni avviata dal dirigente portoghese nel mese di giugno per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario – prima di presentarsi con delle credenziali serie presso il venditore, hanno condizionato oltremodo il mercato della Roma.

Un’occasione potrebbe arrivare dall’offerta ufficiale di 25 milioni che il Nottingham Forest avrebbe sottoposto a Tiago Pinto per il cartellino di Roger Ibañez: in attesa che questa venga vagliata con attenzione dalla dirigenza, sempre in Premier la Roma potrebbe concludere un altro affare. Proprio nel campionato inglese gioca infatti il nuovo obiettivo dello Special One.

Un gigante al servizio di Mourinho: la proposta della Roma

Già visto all’opera ai Mondiali del Qatar, dove si è reso protagonista di una doppietta rifilata ai futuri campioni del mondo dell’Argentina, Wout Weghorst è il classico centravanti boa che catalizza su di sè tutte le palle alte, nonchè quelle sporche, che gravitano sul fronte offensivo. Capace di andare sempre oltre le 15 marcature in campionato nella sua pregressa esperienza al Wolfsburg in Bundesliga, nel gennaio del 2022 l’olandese è stato acquistato dal Burnely che in seguito lo ha fatto girovagare per l’Europa e per la stessa Inghilterra con un prestito dietro l’altro. L’ultimo dei quali, prestigioso, addirittura al Manchester United.

Tornato alla base a fine giugno, Weghorst non sembra rientrare nei piani del club britannico. Che potrebbe accettare la proposta della Roma di un prestito oneroso fino a fine stagione. La sensazione è che questa possa essere una soluzione-tampone in attesa di un altro colpo da 90 in attacco. Che potrebbe essere messo a segno solo Ibañez permettendo…