Calciomercato, clamoroso Allegri: può lasciare la Juventus

Cambia tutto per il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è sempre in pole per una nuova suggestiva avventura: ecco dove, può lasciare

Allegri ha già tentennato più di una volta per dire addio alla Juventus. In caso di delusione totale, potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio per una nuova avventura da urlo in ottica futura. Un momento decisivo per arrivare sempre più alto provando anche un’esperienza del tutto differente rispetto alle sue ultime destinazioni.

Ad un passo dall’addio ad inizio giugno, Massimiliano Allegri ha detto addio al forte interessamento proveniente dall’Arabia Saudita. L’allenatore livornese ha ancora due anni di contratto con un ricco ingaggio, ma la sua voglia è quella di far tornare a gioire i tifosi della Juventus dopo anni deludenti. I bianconeri saranno protagonisti di una stagione di rifondazione totale dopo addii eccellenti all’interno della società.

Calciomercato, sogno Allegri: ecco dove potrebbe sedersi in panchina, la pazza idea

Novità importanti per il futuro di Massimiiano Allegri. Dopo tante stagioni trionfanti proprio alla guida dei bianconeri, l’allenatore livornese ha collezionato qualche delusione di troppo. Senza competizioni europee la Juventus potrebbe tornare in lotta per lo Scudetto, ma tutto ruoterà ancora intorno al suo futuro.

Pochi minuti fa SportMediaset ha rilanciato un possibile addio per l’allenatore della Juventus con il suo sogno di sedersi sulla panchina della Nazionale italiana. Già in passato il suo profilo è stato preso in considerazione dalla Federazione, che ha riposto ancora tanta fiducia all’attuale Ct Roberto Mancini. Il suo contratto è in scadenza nel 2026: se non dovesse qualificarsi ad Euro 2024, ci sarà così una netta rivoluzione con in pole sempre presente Massimiliano Allegri.

Al momento si trattano soltanto di idee suggestive visto che è tutto in alto mare. Le sue quotazioni per il ruolo di Ct dell’Italia ritornano a salire nuovamente: l’allenatore livornese potrebbe provare così il ruolo di selezionatore della Nazionale azzurra che vuole tornare ad essere protagonista. Euro2020 è stato solamente un piccolo capitolo, ma la delusione più grande è arrivata con l’ennesima mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Un momento decisivo in Italia per quanto riguarda la guida tecnica della Nazionale. La fiducia è completamente in Roberto Mancini, ma basta un nuovo passo falso per scombussolare l’equilibrio che si è venuto a creare nuovamente. C’è tanta apprensione in casa Italia con Allegri che resta un sogno nel cassetto.