Calciomercato Roma: colpo a sorpresa, l’annuncio del tecnico

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Roma: c’è l’annuncio dell’allenatore. Ecco cosa sta succedendo.

C’è fibrillazione in casa Roma per quanto riguarda questo calciomercato 2023. La sessione era partita bene con due innesti di spessore, come Ndicka e Aouar. Poi gli arrivi di Diego Llorente e Kristensen avevano lasciato ben sperare con Mourinho che a quel punto ha chiesto l’acquisto di un nuovo attaccante e un centrocampista che non sono ancora arrivati.

L’infortunio di Abraham, che tornerà solo nel 2024, ha compromesso i piani dei giallorossi che non si sono mossi in tempo per quanto riguarda il sostituto dell’inglese. Il primo nome nella lista era Morata, poi Scamacca e infine Marcos Leonardo. Tutti e tre colpi sono falliti, per motivazioni differenti. Discorso diverso per il centrocampo, visto che Tiago Pinto aspetta solo il via libera del Psg per l’arrivo in prestito di Renato Sanches che può essere il rinforzo giusto in mezzo al campo. Intanto, in uscita c’è stata la cessione di Ibanez che è finito in Arabia Saudita. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo l’addio di un altro giallorosso: c’è l’annuncio dell’allenatore, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: dopo Ibanez un altro addio, l’annuncio

Si muove in uscita, in questa fase, il calciomercato della Roma che è alla spasmodica ricerca di un attaccante. Ci sono vari nomi sul taccuino di Tiago Pinto che dovrà sciogliere al più presto questo nodo. Intanto, c’è un altro caso da risolvere che è quello relativo all’addio del centrocampista che ha chiesto alla sua società l’addio.

A sorpresa, Matic è pronto a lasciare la Roma per andare al Rennes che ha messo sul piatto un ricco triennale. I giallorossi sono a lavoro per trovare l’accordo giusto con i francesi che non vogliono spendere troppi soldi a livello di cartellino. La valutazione della Roma è di 7-8 milioni, servirà ancora un po’ di tempo prima della definizione dell’affare. Intanto, per la sua sostituzione c’è Leandro Paredes che potrebbe ritornare alla Roma via Psg. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 con i francesi pronti a “regalarlo” a qualsiasi club.

Il doppio asse di mercato potrebbe dare una svolta al mercato dei giallorossi con gli innesti di Paredes e Renato Sanches. Intanto, il tecnico del Rennes Genesio ha parlato della trattativa riguardo l’acquisto di Matic dalla Roma.

Calciomercato Roma: l’annuncio di Genesio su Matic al Rennes

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore Bruno Genesio s’è soffermato sull’affare di calciomercato legato a Nemanja Matic che può arrivare dalla Roma.

“I miei dirigenti sono a lavoro per risolvere questa questione, ho tanta fiducia in loro. C’è bisogno di tempo, ad oggi non è nulla di ufficiale. Matic è un profilo che abbiamo puntato lo scorso anno, si adatta alla perfezione in quello che volevamo. Ha esperienza e qualità tecniche, vediamo cosa ne sarà. Nella lista ce ne sono anche altri di profili seguiti”.