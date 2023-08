Morata, colpo di scena: arriva la decisione ufficiale

Alvaro Morata è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato estivo: il futuro dell’attaccante spagnolo è già scritto.

Tra gli attaccanti più richiesti dai principali club europei c’è anche Alvaro Morata, che spunta sempre come possibile nome nel valzer delle punte che infiamma ogni calciomercato estivo. Il bomber spagnolo ha indossato nell’ultima stagione la casacca dell’Atletico Madrid, mettendo a segno 13 gol in Liga e due in Copa del Rey.

Un buon bottino, quello dell’ex attaccante della Juventus, anche se i rumors di mercato continuano a parlare di una sua possibile partenza da Madrid.

Specialmente nelle ultime settimane Morata è finito al centro di numerose voci di mercato. In un primo momento si era parlato di una terza avventura alla Juventus, dopo la prima esperienza dal 2014 al 2016 e la seconda dal 2020 fino alla scorsa estate, quando il calciatore ha fatto ritorno ai Colchoneros.

Tramontata la pista bianconera Morata è stato più volte accostato alla Roma, dato che Mourinho chiede da tempo un rinforzo in attacco alla proprietà giallorossa. Anche in questo caso l’affare non sembra andare in porto, con lo Special One che ha voluto utilizzare la sua consueta ironia per esprimere il proprio disappunto (nella foto di gruppo della Roma compare abbracciato a un giocatore ‘fantasma’).

Alvaro Morata, svelato il futuro dello spagnolo: tifosi spiazzati

Infine si è fatta sotto l’Inter, che ha rotto ogni contatto con Romelu Lukaku ed è pertanto alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tuttavia, proprio un ex interista sembra aver raffreddato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Stiamo parlando di Diego Simeone, che in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca ha fatto chiaramente capire di non avere alcuna intenzione di lasciar partire Morata.

Simeone ha sottolineato di aver parlato a lungo con il bomber spagnolo e di averlo convinto a battere i suoi record con la maglia dei ‘Materassai’. “Per noi è un giocatore importante e ne abbiamo bisogno”, ha detto Simeone, che poi ha aggiunto che Morata è l’unico vero 9 a sua disposizione: “Resta con noi”, ha concluso il Cholo, sgombrando il campo da ogni possibile indiscrezione di mercato.

L’Atletico Madrid ha rinnovato da poco il contratto di Morata ma è pronto a estenderlo ulteriormente fino al 2027, ritoccando anche l’ingaggio percepito dall’ex bianconero. Non a caso nelle ultime ore si registra un forte interesse dell’Inter per Arnautovic, mentre la Roma si sta lanciando su Milik. Morata pare destinato a rimanere al Wanda Metropolitano.