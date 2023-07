Calciomercato: ufficiale la rescissione, la Serie A lo aspetta

La rescissione è ufficiale, adesso il calciatore è sul mercato ed è libero di firmare con qualunque squadra. La Serie A lo aspetta?

Grande occasione di mercato per i club italiani che hanno la possibilità di ingaggiare il calciatore a parametro zero. Una decisione a sorpresa, comunicato nelle ultime ore, che ha spiazzato anche i tifosi che hanno dovuto salutare il calciatore. Adesso per lui si apriranno nuove strade: è possibile un futuro in Serie A?

Arriva dall’Olanda la notizia relativa alla rescissione del calciatore che ha deciso di lasciare ufficialmente il club. Una vera e propria sorpresa che può cambiare anche gli scenari di mercato di alcune società italiane che possono tornare alla carica per il calciatore che adesso può firmare “gratis”.

Calciomercato: ufficiale la rescissione, i dettagli

L’Ajax perde uno dei suoi big. Il club olandese, infatti, ha ufficializzato questo venerdì sera l’addio dell’attaccante serbo Dusan Tadic, sotto contratto fino a giugno 2024. Le parti hanno concordato di chiudere prima il rapporto.

Tadic lascia i Lancieri dopo aver giocato un totale di 241 volte, segnando 105 gol e 112 assist. Con l’Ajax ha vinto anche 3 campionati olandesi, due coppe nazionali. Queste le motivazioni che hanno portato all’addio del calciatore.

“E’ il momento giusto per lasciare l’Ajax. Non è stata una decisione facile ma sia per me che per il club questa è la scelta migliore. Adesso potremo ricominciare da capo e pensare al nostro futuro in maniera tranquilla. Spero di tornare in futuro all’Ajax, magari come allenatore, sarò sempre grato a questo club”.

Dall’Olanda rivelano anche le motivazioni che hanno spinto il calciatore a lasciare i Lancieri. Tadic non ha condiviso la politica che sta portando avanti la società ed è per questo motivo che ha chiesto alla dirigenza di interrompere con effetto immediato la sua avventura in Olanda.

Adesso il futuro di Tadic può essere in Serie A?

Calciomercato: occasione Tadic per Milan, Juve, Inter e Napoli

Tadic ha risolto il contratto con l’Ajax con effetto immediato. Una decisione inaspettata che ha spiazzato la stessa società. Adesso per il talento serbo possono aprirsi le porte del campionato italiano. In passato il suo nome è stato accostato all’Inter con Marotta che potrebbe farsi sotto e chiudere questa operazione a costo zero. Inoltre, anche Milan, Juventus e Napoli potrebbero farci un pensierino visto che sul mercato stanno cercando un giocatore dalle caratteristiche di Tadic.